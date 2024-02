Młodzi elblążanie na scenie The Voice Kids

Czworo elblążan weźmie udział w najnowszej edycji programu The Voice Kids w Telewizji Polskiej. Trzymajcie kciuki za Huberta Sartanowicza, Julię Anuszek, Maję Rzepielę i Agatę Deję!

Siódma edycja The Voice Kids zapowiada się bardzo ciekawie dla fanów programu z Elbląga, ponieważ aż czworo uczestników pochodzi z naszego miasta.

Oni wystąpią na telewizyjnej scenie

Hubert Sartanowicz, jak mówi jego mama, zaczął śpiewać, kiedy miał 8 lat. Od tego czasu jest też członkiem elbląskich Diamentów, gdzie szkoli się pod okiem Elizy Kaczmarczyk. Do programu The Voice Kids startował dwa razy.

Hubert z rodzicami (fot. archiwum prywatne)

- Po raz pierwszy w 2020 roku - mówi Anna Sartanowicz, mama chłopca. - Hubert bardzo chciał spróbować, więc przyjechaliśmy do Warszawy, ale wtedy nie przeszedł. To trochę ostudziło jego zapał, ale kiedy wystartowała siódma edycja, spytałam, czy nie chce znów dać sobie szansy. Nagraliśmy wideo i zgłosiliśmy się online praktycznie w ostatniej chwili. Zaproszono nas do Warszawy i tym razem Hubert przeszedł dalej. Do programu przygotowywał go Gracjan Kalandyk ze szkoły Black Cat Division.

Również dla Agaty Dei jest to drugie podejście do uczestnictwa w The Voice Kids.

Agata Deja (fot. archiwum prywatne)

- Córka powiedziała „A może bym spróbowała?” My z mężem nie chcemy jej blokować, więc zgłosiła się do poprzedniej edycji, ale wtedy odpadła przed eliminacjami w ciemno - mówi Ewelina Deja, mama Agaty. - Historia córki ze śpiewaniem zaczęła się już w przedszkolu, kiedy śpiewała piosenki patriotyczne. Wtedy wychowawczyni ją wychwyciła i poleciła, by popchnąć ją dalej, więc zapisałam ją do Studia Artystycznego Katarzyny Panicz „Szalone” i Szalone małolaty, gdzie śpiewa od 2019 roku.

Jak zdradza Alicja Anuszek, mama Julii, dziewczynka zaczęła śpiewać, kiedy tylko nauczyła się mówić i bardzo marzyła o wzięciu udziału w programie.

Julia Anuszek (fot. archiwum prywatne)

- Od 2020 roku należy do Studia Artystycznego Katarzyny Panicz „Szalone” i Szalone małolaty, od 2022 ma indywidualne lekcje śpiewu - mówi mama Alicji. - To jej pierwsze doświadczenie z takim programem. Wiem, że się bardzo stresowała, bo nie wiedziała, czego się spodziewać. Wcześniej mówiła mi też, że gdyby wszyscy trenerzy się odwrócili, to wybrałaby chłopaków.

Maja Rzepiela (fot. archiwum prywatne)

Za to13-letnia Maja Rzepiela, która również śpiewu uczy się indywidualnie w szkole Black Cat Division, marzyła o wyborze Cleo na swoją trenerkę. Dla dziewczynki, występ w siódmej edycji programu jest do tej pory największym muzycznym osiągnięciem.

Mają już sukcesy na scenie

Młodzi artyści mają już różne muzyczne doświadczenia. Dziesięcioletnia Julia Anuszek wystąpiła w ścisłym finale w kategorii 9-11 lat na 43. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie w 2023 roku oraz na 10. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia Open, gdzie została laureatką w kategorii do lat 10 i wytypowano ją do występu na gali głównej.

Podobnymi sukcesami może pochwalić się Agata Deja. Zadebiutowała wspólnie z siostrą w duecie, zdobywając Złoty Aplauz na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Tę samą nagrodę zdobyła również wspólnie z zespołem.

Agata zajęła też I miejsce w kategorii duet (z siostrą) w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Świątecznej i Zimowej, a na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia Open wyróżnienie indywidualne oraz ponownie za duet z siostrą.

Natomiast Hubert Sartanowicz na stałe gra w Teatrze Muzycznym w Gdyni, o czym już pisaliśmy na portElu. Jak podkreśla mama chłopca, to doświadczenie jest dla niego bardzo ważne i rozwijające.

Młodzi elblążanie muszą godzić szkołę, naukę i domowe obowiązki z pasją, jaką jest dla nich śpiewanie.

- Hubert marzy o kontynuowaniu kariery aktorskiej oraz o wydaniu własnej piosenki - mówi mama dwunastolatka.

- Julka chciałaby związać przyszłość z muzyką, ostatnio wspominała, że marzy o dubbingu w bajce, w której mogłaby też śpiewać piosenkę - dodaje Alicja Anuszek.

- Maja jeszcze nie myśli o przyszłości, wie tylko, że chciałaby ją związać ze śpiewem - mówi Marta Rzepiela.

- Agatka nie ma jeszcze sprecyzowanych planów, ale na pewno będzie śpiewać, bo to kocha. Całymi dniami śpiewa ze starszą siostrą - dodaje Ewelina Deja.

Jak poszło elblążanom? Dowiemy się w sobotę, 2 marca, o godz. 20, kiedy TVP 1 wyemituje odcinek siódmej edycji programu.