 Młodzi mają głos, czyli „Bardzo Młoda Kultura”

Młodzież z województwa warmińsko-mazurskiego ma jeszcze szansę zdobyć dofinansowanie na realizację działań kulturalnych. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu ogłosiło nabór uzupełniający do konkursu na inicjatywy lokalne realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2026–2028.

To kolejna szansa dla młodzieży, grup nieformalnych, instytucji kultury, bibliotek, szkół, organizacji pozarządowych, animatorów i lokalnych liderów na realizację własnych pomysłów. Kluczowym elementem inicjatyw jest aktywny udział młodzieży – to właśnie młodzi mieszkańcy współtworzą projekty, mają wpływ na ich przebieg i decydują o ich ostatecznym kształcie. Priorytetowo traktowane będą inicjatywy z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych miast, gdzie dostęp do oferty kulturalnej jest ograniczony.

- Bardzo Młoda Kultura to program, który zachęca do oddawania głosu młodym ludziom. Chcemy wspierać inicjatywy odpowiadające na ich potrzeby i zainteresowania, dlatego zależy nam, aby byli nie tylko uczestnikami, ale przede wszystkim współtwórcami działań kulturalnych – podkreślają organizatorzy.

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej i animacji społeczno-kulturalnej. Mogą to być m.in. warsztaty, wydarzenia artystyczne, działania międzypokoleniowe, projekty integrujące lokalną społeczność czy inicjatywy rozwijające pasje i kompetencje młodych ludzi.

W pierwszym naborze wyłoniono pięć inicjatyw rekomendowanych do dofinansowania: „SzTUka to MY” (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym), „Młodzi Tworzą Kulturę – Słowo, Scena, Muzyka” (Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach), „Studio Młodych Inicjatyw” (Centrum Kultury w Ostródzie), „Latajo Ptasky” (Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach) oraz „Młodzi w Pieniężnie mają głos” (Miejski Dom Kultury w Pieniężnie). Dzięki pozostającym środkom możliwe jest ogłoszenie naboru uzupełniającego, który daje szansę na dofinansowanie kolejnych wartościowych przedsięwzięć. Nabór uzupełniający trwa do 14 sierpnia 2026 r. do godziny 15.00.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu oraz pod nr tel. 55 611 20 89 lub adresem email: katarzyna.olewniczak@swiatowid.elblag.pl

Program „Bardzo Młoda Kultura 2026–2028” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2026–2028 oraz współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.