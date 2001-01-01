Modlitwy w Krużganku

W czwartek (14 sierpnia) w Centrum Sztuki Galeria EL odbył się wernisaż wystawy „Módlmy się”, której autorami są Zuza Dolega i Mariusz Szczygieł. To część nowego cyklu wystaw pod hasłem „Czytelny obraz”. Zdjęcia

- Wystawa „Módlmy się” nie jest próbą zdefiniowania modlitwy. To raczej pytanie o jej miejsce dziś: w rzeczywistości przyspieszonej, rozbitej, złożonej z nieskończonej ilości głosów i narracji. Modlitwa w tym ujęciu to nie tylko religijny akt, ale także gest skupienia, trwania, poszukiwania sensu. Może być prośbą, błaganiem, może być kontemplacją, westchnieniem, ale też po prostu: chwilą ciszy w zgiełku. To wystawa o przejściach. O chwilach „pomiędzy”. O tym, co się kryje w szczelinach – między znaczeniem a jego brakiem, między słowem a pustką, między pamięcią a zapomnieniem. To przestrzeń, w której obraz i tekst, artyści i odbiorcy, mogą wspólnie trwać – w modlitwie, w milczeniu, w pytaniu – czytamy w zapowiedzi wystawy.

- Jako reporter lubię pisać o ludziach innych, niż ja. Nie modlę się, mi modlitwa jest w życiu do niczego nie potrzebna, i tym bardziej ciekawią mnie ludzie, którzy się modlą. Ci, którzy zgłosili się na moje ogłoszenie na Facebooku i Instagramie, okazało się, że modlą się do Boga do istoty wyższej, do sensu, do życia. Modlą się do swoich najbliższych, to jest babcia, czy mama, którą się bardzo kochało. Nie wszystkich osób wyznania mogliśmy użyć do wystawy, ale mam nadzieję, że wyjdzie książka o tych modlitwach – mówił podczas wernisażu Mariusz Szczygieł.

Te osobiste modlitwy, refleksje, intymne szeptania i wielogłosy stanowiły materiał wyjściowym dla Zuzy Dolegi. Artystka, używając swojej autorskiej techniki pirografii – wypalania słów w papierze, stworzyła na wystawę „Módlmy się” nowy cykl prac, zainspirowany formą modlitewnika, ale przekraczając jego ramy – otwierając się na rytuały codzienności, współczesne sposoby poszukiwania sensu i ukojenia

Wystawę można oglądać w Krużganku Galerii EL do 12 października 2025 roku.

autorach:

Zuza Dolega – ur. w 1990 roku w Gdyni, gdzie mieszka i tworzy w dziedzinie sztuk wizualnych. Od 2012 roku specjalizuje się w technice pirografii, którą łączy zawsze ze sztuką papieru, tkaniną artystyczną, instalacjami typu site specific. Tworzy również monumentalne instalacje papierowe, kolaże, dzieła w duchu asemic writing, blackout i redacted poetry. W poszukiwaniach twórczych zajmują ją także zagadnienia z dziedzin takich jak nieczytelność pisma, neuroestetyka i synestezja w sztuce. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku, adiunkta na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku, doktora sztuk pięknych. Jej prace były prezentowane i znajdują się w kolekcjach między innymi w: Polsce, Niemczech, Danii, Macedonii, Turcji, Tunezji, Japonii, Chinach, Australii, Argentynie, Ekwadorze. Członkini prestiżowego, międzynarodowego stowarzyszenia IAPMA. Laureatka stypendiów i nagród, w tym Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury za rok 2020 oraz laureatka tegorocznej edycji targów sztuki paper positions w Berlinie.

Mariusz Szczygieł – reporter, pisarz. Dziennikarz Roku 2013 w konkursie Grand Press. Jego książka „Gottland” zdobyła Europejską Nagrodę Książkową (2009), oraz francuską Prix Amphi (2008). Jest laureatem podwójnej Nagrody Literackiej NIKE (2019) w głosowaniu jury i czytelników za „Nie ma” oraz NIKE 25-lecia. Jest prezesem Fundacji Instytut Reportażu oraz wykładowcą w Polskiej Szkole Reportażu. Ostatnio wydał zbiór esejów o warsztacie autora non-fiction „Fakty muszą zatańczyć”. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył też podyplomowe studia z historii sztuki nowoczesnej w Instytucie Sztuki PAN.