Musicalowa opowieść o Mikołaju Koperniku

W niedzielę 21 maja przypada 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika. Z tej okazji na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku dzień wcześniej odbędzie się światowa prapremiera musicalu „Kopernik“.

Musical „Kopernik“ to jedno z najważniejszych wydarzeń Roku Jubileuszowego 550. rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika. Po sukcesie, jakim była muzyczna opowieść wigilijna „Pora jeziora“, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin powierzył misję przygotowania spektaklu tym samym artystom, z maestro Piotrem Sułkowskim, byłym dyrektorem Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, a obecnie szefem Opery Krakowskiej, na czele.

– Mikołaj Kopernik to najsłynniejszy z mieszkańców naszego regionu, który wciąż może być odkrywany na nowo. Dowodzą tego liczne prace artystów przygotowane z okazji Roku Kopernikowskiego. Zależało nam także na tym, by obchody jubileuszu człowieka o tak szerokim spektrum zainteresowań i talentów również były interdyscyplinarne. Stąd też wiele wydarzeń naukowych, astronomicznych, historycznych, medycznych, ale także kulturalnych i turystycznych, które nasze regionalne dziedzictwo kopernikańskie przybliżą mieszkańcom oraz gościom Warmii i Mazur – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i członek Komitetu Honorowego Obchodów Roku Mikołaja Kopernika na Warmii i Mazurach.

Dlaczego musical? Bo to forma artystyczna, która przeżywa prawdziwy renesans. Wystarczy wspomnieć o muzycznej interpretacji życiorysu Hamiltona – jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, który bije światowe rekordy popularności na Broadwayu, a w filmowej wersji także na jednej z platform streamingowych. Musicalowej interpretacji doczekał się także „Powrót do przyszłości”. Teraz czas na Kopernika. Za libretto odwołujące się do najważniejszych wydarzeń z życia astronoma – od studiów w Krakowie, Padwie i Bolonii przez powrót do Fromborka, posługę kanoniczą, praktykę lekarską i badania astronomiczne, uczestnictwo w koronacji Zygmunta Starego i Hołdzie Pruskim, wreszcie powstanie i publikację pięcioksięgu „De revolutionibus” odpowiada Ałbena Grabowska, autorki m.in. historycznej sagi „Stulecie Winnych” zekranizowanej przez Telewizję Polską. Teksty piosenek napisał Daniel Wyszogrodzki – tłumacz i autor teatralny, specjalista od polskiej i światowej sceny musicalowej, autorem muzyki jest natomiast olsztynianin Tomasz Szymuś – kompozytor i aranżer, wykładowca w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Choreografię spektaklu opracowują Jarosław Staniek i Katarzyna Zielonka. Scenografię oraz światło stworzy Grzegorz Policiński zaś spektakle wyreżyseruje Jakub Szydłowski.

Prapremierowe przedstawienia odbędą się 20 i 21 maja o godz. 20 na Wzgórzu Katedralnym przed Bazyliką Archikatedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku.