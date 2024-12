Muzeum zaprasza na KierMAH

KierMAH, czyli kiermasz w Muzeum to świetna okazja, by zakupić świąteczne upominki od lokalnych twórców, rzemieślników i artystów. Podczas wydarzenia będzie można zaopatrzyć się w m. in. biżuterię, naturalne świece, pyszne przetwory i pierniki, ceramikę i tekstylia.

Zapraszamy serdecznie w sobotę 14 grudnia w godzinach 12-18 do Budynku Gimnazjum (wejście od strony dziedzińca lub rzeki). Oprócz wspaniałych wyrobów, na zmarzniętych gości będzie czekać gorąca herbata i oczywiście całe pokłady świątecznej atmosfery! W załączeniu przesyłam grafikę.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne