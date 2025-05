Muzyczna improwizacja na żywo

30 maja o godz. 18 w Elblągu (lokal przy ul. Hetmańskiej 11/10) odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu Impro Live Session. To spotkanie z muzyką improwizowaną na żywo, tym razem w specjalnej scenerii.

- Przygotowałyśmy scenę inspirowaną leśną magią, pełną światła, dźwięków i niespodzianek – informują organizatorzy koncertu.

Motyw przewodni wieczoru to: las, magia i czary. Widzowie, którzy przyjdą w tematycznych strojach, otrzymają pamiątkowe zdjęcie przy zaklętym drzewie, które kilka dni później trafi do nich w formie pocztówki. Wstęp jest wolny – dzięki wsparciu publiczności poprzez platformę buycoffee.to/tonieziemia. – informują organizatorki – Paulina i Maria, prowadzące projekt To Nie Ziemia, To Otwarta Pracownia.

Wystąpią m.in.: Bogumił Dzierżek /EON/ – producent, DJ, mistrz psychodelicznego trip-hopu i dubtechno; Dominik Wagner – multiinstrumentalista balansujący między rockiem a eksperymentem; deterikkejord – debiut sceniczny z drumlą, klarnetem i słowem

- Impro Live Session to nie tylko koncert – to wspólne doświadczenie dźwięku, przestrzeni i obecności – dodają organizatorzy.