Wena w parku Kajki

W przygotowanych pracach wykorzystano żywicę, którą przyozdobiono szkłem, bursztynem, liśćmi etc.

- Żywica jest bardzo ciężkim materiałem ze względu na swoją płynność. Myślę, że to dobrze odzwierciedla nas jako ludzi, bo też jesteśmy płynni, zmienni i zależnie od światła w jakim stajemy potrafimy jak żywica oddawać wiele barw, wiele kolorów i rezonować swoim pięknem. Tego bym chciała życzyć wszystkim tu obecnym, żeby potrafili dostrzegać to piękno - tak o zrealizowanym projekcie mówiła Katarzyna Grudzień, jedna z jego uczestniczek.

W wydarzeniu uczestniczyły też przedstawicielki Fundacji Rodziny Staraków.

- Wychodzicie zupełnie ze swojej strefy komfortu. Na pewno zastanawiałyście się, co możemy zrobić, jak to możemy zrobić, jak zaprezentować swoje prace - mówiła Wiesława Giedrojć z zarządu Fundacji Rodziny Staraków o wystawie, która pojawiła się w parku. - Wasze prace zupełnie inaczej wybrzmią w szkole (...) czy w Galerii EL, a zupełnie inaczej w terenie – zaznaczyła.

- Był to roczny rzeźbiarski projekt, w którym uczestniczki zmierzyły się z materią, materiałami, naturą, ciałem, wyjazdem badawczym do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, warsztatami i sobotnimi spotkaniami. To było bardzo dużo wspaniałych doświadczeń - podkreślała Monika Walas, nauczycielka rzeźby, która prowadziła swoje wychowanki w projekcie.