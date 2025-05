Zaproponuj nazwę stadionu przy ul. Krakusa

Prace projektowe związane z budową stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego przy ul. Krakusa powinny zakończyć się w lipcu. Tymczasem władze miasta, czekając na dokumentację, ogłaszają konkurs na nazwę dla stadionu. Mieszkańcy wybiorą ją w głosowaniu.

W pierwszym etapie konkursowym, od 12 maja do 19 maja władze miasta czekają na propozycje nazwy dla stadionu – można je umieszczać w komentarzach pod postami dotyczącymi konkursu zamieszczonymi na oficjalnych profilach Miasta Elbląg na Facebooku, Instagramie i Tik-Toku, przesyłać na adres mailowy dspir@umelblag.pl lub zgłaszać osobiście w Departamencie Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w Elblągu.

Ze zgłoszonych propozycji Komisja Konkursowa wyłoni pięć, które w drugim etapie konkursu zostaną poddane pod głosowanie. Głosowanie będzie się odbywało:

na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku (https://www.facebook.com/Miasto.Elblag)

w formie elektronicznej na stronie konsultacje.elblag.eu

w papierowej - druk do głosowania dostępny będzie w Biurze Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych znajdującym się w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu w godzinach urzędowania.

Drugi etap konsultacji rozpocznie się 21 maja i potrwa do 30 maja 2025 r.

Przygotowania do modernizacji stadionu przy ul. Krakusa, który ma zmienić się w nowoczesny obiekt piłkarsko-lekkoatletyczny, trwają od dłuższego czasu. Pod koniec ubiegłego roku władze miasta podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą AKINT Sp. z o.o.

- Dokumentacja dotyczy przebudowy istniejącego obiektu stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego w Elblągu przy ul. Krakusa 25 i dostosowanie go do wymagań PZLA Klasy IVA oraz PZPN dla III Ligi wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym zlokalizowanym przy ul. Brzeskiej 41 w Elblągu - informują władze miasta. - Zakres zamówienia jest bardzo szeroki. Proponowane rozwiązania dotyczące stadionu lekkoatletycznego zostały przygotowane we współpracy i przedstawione środowiskom sportowym, które po modernizacji mają być głównymi użytkownikami tego obiektu. Wykonawca ma na opracowanie dokumentacji siedem miesięcy od dnia podpisania umowy.

Następnie władze miasta ogłoszą przetarg na wykonawcę inwestycji. Stadion ma być gotowy w tej kadencji samorządu.