Muzyczna podróż po całej Europie z Elbląską Orkiestrą Kameralną 

Elbląska Orkiestra Kameralna zabiera swoich słuchaczy w drugą muzyczną podróż w listopadzie. Kolejnym kierunkiem wycieczki będzie koncert „Południe” z cyklu „Muzyka Europy”. Już w najbliższą sobotę 25 listopadzie o godzinie 19 w sali koncertowej elbląskiej szkoły muzycznej będziemy mogli poczuć jeszcze odrobinę słońca i odczarować jesienną aurę.

Cykl „Muzyka Europy” to cztery koncerty tematyczne skierowane na cztery kierunki świata: wschód, zachód, północ i południe. Drugim przystankiem będzie "Południe". Kierownikiem naszej wycieczki zostanie Francesco Bottigliero - wybitny dyrygent pochodzący z Włoch. Towarzyszyć mu będzie jeden z najznakomitszych polskich gitarzystów - Krzysztof Meisinger! Jego interpretacje muzyczne spotykają się z międzynarodowym uznaniem. Jest jednym z najbardziej charyzmatycznych gitarzystów, a jego ogniste, pełne temperamentu wykonania są niezapomnianym widowiskiem.

Naszą podróż rozpoczniemy we Włoszech by móc stamtąd pozwiedzać południową część Europy. Ugości Państwa muzyka wielkiego włoskiego kompozytora - Nino Roty. Dalej pokierujmy się w stronę słonecznej Hiszpanii. Muzyka Joaquina Turina z pewnością rozgrzeje Państwa serca.

Takiego wydarzenia nie można przegapić! Pozostały ostatnie bilety. Już teraz zapraszamy na kolejne części z cyklu – wschód oraz północ.



25.11.2023, sobota, 19:00

Muzyka Europy - Południe

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu



Wykonawcy:

Francesco Bottigliero - dyrygent

Krzysztof Meisinger - gitara

Elbląska Orkiestra Kameralna



W programie m.in.

Francesco Bottigliero - Federico Garcia

Simonide Braconi - Musica per archi - prawykonanie polskie

Francesco Bottigliero - „Impressioni” - prawykonanie

Luigi Boccherini - Introduction & Fandango

Nino Rota - "A time for us" z filmu "Romeo i Julia"; "Love’s Theme" z filmu "Ojciec chrzestny"; "Walc Ballabili" z filmu "Lampart"

Joaquin Turina - La Oracion del Torero

Bilety: 50 zł normalny / 40 zł ulgowy / 25 zł studencki

Bilety online dostępne na stronie



Rezerwacje: Biuro Koncertowe: Ratusz Staromiejski, pokój 301; telefon: 55 237 47 49, 513 095 840; e-mail: biuro@eok.elblag.eu

Sprawdź Strefę Nowych Tanich Biletów oraz zniżki z Kartą Dużej Rodziny.



Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej