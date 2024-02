Muzyczna podróż po całej Europie z Elbląską Orkiestrą Kameralną 

W marcu Elbląska Orkiestra Kameralna zabierze swoich słuchaczy w trzecią muzyczną podróż. Kolejnym kierunkiem wycieczki będzie „Wschód” z cyklu „Muzyka Europy”. 10 marca o godzinie 18:00 w sali koncertowej elbląskiej szkoły muzycznej usłyszymy muzykę Gruzji pod batutą wybitnego Miriana Khukhunaishvili!

Cykl „Muzyka Europy” to cztery koncerty tematyczne skierowane na cztery kierunki świata: wschód, zachód, północ i południe. Trzecim przystankiem będzie WSCHÓD.

Kierownikiem naszej wycieczki zostanie Mirian Khukhunaishvili – niezwykle utalentowany dyrygent pochodzący z Gruzji. Jego muzyczne umiejętności i charyzma pozwoliły mu podbić sceny na całym świecie, a jego interpretacje muzyczne spotykają się z międzynarodowym uznaniem. Obecność maestro w Elblągu będzie niesamowitym wydarzeniem!

Podczas marcowego wieczoru, będziemy podróżnikami po Gruzji. Będzie to niesamowita okazja do poznania literatury mało znanej w Polsce, ale przepięknej i odnoszącej się do wieloletniej muzycznej tradycji. Usłyszymy między innymi poruszającą Elegię na smyczki Josefa Bardanashvili oraz Symfonie nr 3 "Kameralną" Sulkhana Nasidze, która w swej stylistyce kojarzyć się może z symfoniami Dymitra Szostakowicza. Gościnnie w temacie miłosnym w utworze Nodara Gabunii wystąpi na skrzypcach Karolina Nowotczyńska.

Takiego wydarzenia nie można przegapić! Pozostały ostatnie bilety.

Już teraz zapraszamy na ostatnią części z cyklu – Północ.

10.03.2024, niedziela, 18:00

Muzyka Europy - Wschód

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Mirian Khukhunaishvili – dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie:*

Muzyka wschodnioeuropejska, muzyka gruzińska kompozytorów: Sulkhan Tsintsadze, Sulkhan Nasidze, Nodar Gabunia, Giya Kancheli, Vazha Azarashvili, Josef Bardanashvili, Mika Mdinaradze.

M.in:

Josef Bardanashvili - Elegia na smyczki

Sulkhan Nasidze - Symfonia nr 3 "Kameralna"

Nodara Gabunia - Temat miłosny

Bilety: 50 zł normalny / 40 zł ulgowy / 25 zł studencki

Bilety online dostępne na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl.

Bilety Rodzinne, Rodzinne PLUS oraz Grupowe - do nabycia wyłącznie w Kasie EOK.

Karnet na dwa koncerty marcowe: 80 zł normalny / 60 zł ulgowy

Karnety dostępne wyłącznie w Kasie EOK.

Rezerwacje: Biuro Koncertowe: Ratusz Staromiejski, pokój 301; telefon: 55 237 47 49, 513 095 840; e-mail: biuro@eok.elblag.eu

Sprawdź Strefę Nowych Tanich Biletów (bilety grupowe i rodzinne) oraz zniżki z Kartą Dużej Rodziny.

*EOK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.