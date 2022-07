Muzyczne Ogrody Dalbergii to tytuł drugiego koncertu XXV Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2022. Na scenie wystąpi duet „Dalbergia duo” w składzie Anna Rutkowska i Julianna Siedler-Smuga. Duet wykonuje kompozycje o różnorodnych stylach i gatunkach muzycznych, w tym zarówno utwory napisane przez znanych, światowych kompozytorów marimbowej muzyki klasycznej i współczesnej, jak również kompozycje pisane na zamówienie Dalbergii.

Artystki aktywnie współpracują z kompozytorami młodego pokolenia, tworząc nową paletę marimbowych barw, wykonując współczesne kompozycje performatywne z warstwami audiowizualnymi, a także utworami z zakresu teatru perkusyjnego. Dalbergia Duo wykonuje również aranżacje kompozycji pisanych na inne instrumenty, m.in. utwory fortepianowe polskich mistrzów, takich jak Karol Szymanowski czy Ignacy Jan Paderewski, nadając im nowy wyraz.

Do tej pory Dalbergia Duo miało szansę występować na wielu znaczących międzynarodowych festiwalach muzycznych, m.in.: 34. Międzynarodowy Krakowski Festiwal Kompozytorów (2022), Doctors in Performance (Estonia 2021), Online Mallets Festival by Theodor Milkov (2021), International Katarzyna Mycka Marimba Academy Gdańsk (2019), Poznańska Wiosna Muzyczna (2019), Theodor Milkov Summer Camp (Grecja 2019), Agora Actual Percussio Xabia (Hiszpania 2018).

Dalbergia Duo jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów wykonawczych: II Nagroda na IMKA International Internet Music Competition w Sarajewie (Bośnia i Herzegowina) w kategorii Chamber music (2019), I Nagroda na International Master Competition for Music Teachers (2018), Rekomendacja Fundacji Muzyki Polskiej za wyróżniającą się interpretację polskiej kompozycji, II Nagroda na International North Music Competition w Stokholmie (Szwecja) w kategorii chamber music.

Julianna i Anna są aktywnymi członkiniami Międzynarodowego Stowarzyszenia Marimba Festiva Association. Dalbergia prowadzi marimbowe kursy mistrzowskie i warsztaty, inspirując do rozwijania pasji młodsze pokolenia perkusistów. Artystki wykonują również koncerty edukacyjne dla dzieci m.in. „Odkrywcy muzyki” w Filharmonii Łódzkiej, czy „Rytm i gest. W krainie sombrero i ponczo…” w Filharmonii Narodowej, przybliżając słuchaczom w różnym wieku (również seniorom) wiedzę dotyczącą marimby i muzyki marimbowej. W 2017 obie artystki uzyskały tytuł doktora sztuki. Od 2020 Dalbergia Duo zostało endorserem marki Schlagkraft Mallets oraz Adams Percussion.

Organizatorem Letniego Salonu Muzycznego jest od 25 lat Elbląskie Towarzystwo Kulturalne a tegorocznymi Partnerami są: Teatr im Aleksandra Sewruka w Elblągu, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, PZŁ Oddział w Elblągu, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, ZNP sekcja emerytów i rencistów w Elblągu.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zapraszamy 10 lipca 2022 r. do muszli koncertowej w Bażantarni, wstęp wolny, początek koncertu godzina 17.00

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl