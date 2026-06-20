Muzyczni stypendyści nagrodzeni

Siedmioro uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych otrzymało stypendia od Fundacji Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”. To piąta edycja tego stypendialnego konkursu.

Komisja konkursowa zdecydowała, że nagrodzi wszystkich utalentowanych uczniów, którzy wzięli udział w konkursie stypendialnym. Pierwsze miejsce zdobył Maciej Markowski (śpiew), drugie miejsce ex aequo Zuzanna Sekuła (fortepian) i Amelia Jakuć (klarnet), a trzecie ex aequo Cecylia Biedawska (wiolonczela) i Nadia Rożentalska (fortepian). Wyróżnienia otrzymali Leon Styfi (trąbka) i Aleksandra Kolbe (skrzypce).

Uroczyste wręczenie nagród stypendystom Fundacji Beaty i Marka Górskich nastąpiło podczas koncertu rocznego uczniów ZPSM w Elblągu .