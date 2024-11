Muzyczny, elbląski, limitowany, trzydziestoletni

W tym roku mija 30 lat od wydania pierwszej „rockowej" elbląskiej składanki "Teraz my, reszta moża poczekać, Elbląg 94". Właśnie powstaje jej reedycja.

- W tym roku mija 30 lat od wydania tej kasety, a ja miałem 15 lat, jak ona wyszła – mówi Krzysztof Bidziński, twórca Elbląskiej Encyklopedii Muzycznej, który podjął się przygotowania reedycji albumu. - Wtedy ta muzyka średnio mnie interesowała, słuchałem innej. Po latach, gdy uruchomiłem stronę muzycznyelblag.pl, znałem już śp. Edka Mołodziejko, który tę kasetę wydał. Dogadaliśmy się w 2009 r., żeby wydać drugą część tego albumu na płycie CD, z innymi zespołami i udało nam się to zrealizować. W 2010 r. wydaliśmy jeszcze razem kompilację Muzyczna Warmia i Mazury, a potem nasze drogi się rozeszły. Spotkaliśmy się jeszcze przypadkiem i rozmawialiśmy o wydaniu jakiejś składanki, ale wtedy nie miałem na to czasu. Teraz, skoro minęło 30 lat od wydania "Teraz my, reszta może poczekać", stwierdziłem, że fajnie byłoby to wypuścić jako reedycję w lepszej jakości – opowiada nasz rozmówca.

Jego zdaniem wypuszczenie w sieci tego materiału jest jednak trochę "za płytkie i za oczywiste", stąd decyzja o wydaniu płyty CD, z okładką nawiązującą do kasety sprzed lat i z lepszym dźwiękiem z oryginalnej taśmy studyjnej DAT. Dla kogo jest ten album?

- W czasach wszechobecnej cyfryzacji myślę, że wiele osób zainteresuje taka forma, płytę już zamówili m. in. młodzi ludzie doceniający lokalne inicjatywy, a także ci, którzy jak ja mieli przy premierze płyty kilkanaście lat – mówi Krzysztof Bidziński. Samej reedycji albumu z 1994 r. jest póki co zaplanowanych 100 sztuk, więc trzeba się spieszyć. Publikacja płyty w sieci, na platformach streamingowych, nie jest brana pod uwagę. Co więcej, w przedsprzedaży, która trwa do końca listopada, chętni otrzymają aż 3 płyty, do reedycji dołączona zostanie druga część "Teraz my..." oraz "Muzyczna Warmia i Mazury".

- Chciałem, żeby to zostało wydane w stylu "starej szkoły" i tego się trzymam – stwierdza nasz rozmówca.

Na albumie sprzed trzech dekad zagrali Quiet, Labirynt, La Putita, Bigriss, Epic, Neandertal, Sun In The Glass, Kaptur Mnicha, Funk Jello, Trauma. Bonusem na płycie są wywiady audio z inicjatorami i wydawcami składanki, Edwardem Mołodziejko i Markiem Nowosadem, którzy opowiadają m.in. o historii powstania „Teraz My" z 1994 i 2009 r.

Kontakt w sprawie zamówień albumu redakcja@muzycznyelblag.pl lub FB Muzyczny Elbląg.

- Warto dodać, że reedycja kompilacji ukaże się za aprobatą jej pierwszego inicjatora Marka Nowosada (Radio Gdańsk - red.) i ekipy produkcyjnej: Macieja Olewniczaka (remastering - red.) z Centrum Sztuki Galeria EL oraz Piotra Grdenia (skład okładki - red.) z Gdańskiej Galerii Miejskiej. Wiem doskonale, że gdyby żył pierwszy wydawca Edward Mołodziejko z dawnego wydawnictwo Heaven, potem E.M. Consulting, także zgodziłby się na wydanie, bowiem rozmawialiśmy swego czasu o kontynuacji pomysłu na 25-lecie, wtedy padł pomysł aby poczekać na 30-lecie, ale niestety Edward Mołodziejko zmarł w 2021 r., więc pomysł wydania kontynuuję sam, przy wsparciu ekipy produkcyjnej i zespołów, których temat reedycji „Teraz My, Reszta Może Poczekać" zaciekawił. Premiera przewidziana jest w drugiej połowie grudnia - podkreśla jeszcze Krzysztof Bidziński.