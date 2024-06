Muzyczny jubileusz elbląskich chórzystów

Szklana pogoda (z repertuaru zespołu Lombard) w wersji na chór? M. in. ten utwór mogła wysłuchać elbląska publiczność na wczorajszym koncercie chóru „Cantata“. Elbląscy chórzyści świętowali 15. lecie współpracy ze swoją dyrygentką Martą Drózdą - Kulkowską. Zobacz zdjęcia.

Od 15 lat trwa wspólna muzyczna podróż chóru Cantata i jego dyrygentki Marty Drózdy - Kulkowskiej. W 2008 r. doszło do połączenia młodzieżowego chóru „Bel Canto“ połączył się z „Cantatą“ Do historii przejdzie m. in. wykonanie Requiem d-moll KV 626 Wolfganga Amadeusza Mozarta w kwietniu 2019 r. w elbląskiej Galerii EL. . W ubiegłym roku arcydzieło Mozarta elbląscy chórzyści zaśpiewali w w Filharmonii Berlińskiej. Tych sukcesów można wymieniać długo. Całkiem niedawno (w styczniu tego roku) Cantata zdobyła Złote Pasmo na prestiżowym XIX Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie.

Wczoraj (13 kwietnia) elbląscy chórzyści wraz ze swoją dyrygentką świętowali jubileusz 15. lecia. W trakcie koncertu w elbląskiej Galerii EL zabrzmiały takie hity jak „Szklana pogoda“, „Cykady na Cykladach“ , „Mój jest ten kawałek podłogi“ w aranżacji na chór. Nie zabrakło utworów artystów polskich i zagranicznych., a elbląscy artyści pokazali, że muzyka chóralna nie musi być tylko muzyką sakralną, może mieć także bardziej rozrywkowy charakter.