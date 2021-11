Muzyczny oddech. Premiera debiutanckiego singla Julii Kaczmarczyk

- „Oddycham” opowiada o trudnej relacji, myślę jednak, że interpretację tekstu zostawię słuchaczom – zaznacza Julia Kaczmarczyk. Dziś (26 listopada) odbyła się premiera utworu elblążanki, w godzinach wieczornych w serwisie YouTube pojawił się również teledysk.

Tak naprawdę sama zostać chcę

Ja tu oddycham...

- śpiewa Julia Kaczmarczyk w swoim debiutanckim singlu. Pochodząca z Elbląga artystka jest autorką zarówno tekstu, jak i muzyki do utworu.

- Tytułowy oddech to teraz ważne słowo w moim życiu: dużo robię, otworzyłam się na nowe, mam pole do tego, żeby się rozwijać i robić to, o czym marzyłam – mówi.

Za produkcję i aranżację "Oddycham" odpowiada Michał Szlempo, z kolei teledysk, który kręcono na Mierzei Wiślanej, zrealizował Bartosz Izdebski.

- Zapraszam do odsłuchania „Oddycham” i obejrzenia klipu, który jest moim zdaniem naprawdę interesujący – zachęca Julia Kaczmarczyk.

"Oddycham" wysłuchamy na popularnych platformach streamingowych.