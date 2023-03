Muzyczny wieczór z wiolonczelą i Vivaldim

fot. EOK

Sobota upłynęła elbląskim melomanom pod znakiem wiolonczelowych impresji. Zadbali o to Elbląska Orkiestra Kameralna i Tomasz Strahl (wiolonczela), a nad całością czuwał Jan Miłosz Zarzycki. W repertuarze znalazł się m.in. vivaldowski „Koncert wiolonczelowy a-moll RV 422” – utwór, którego sympatykom wiolonczeli przedstawiać nie trzeba. Podobnie jak twórczości Vivaldiego – to autor „Czterech pór roku” przyczynił się do spopularyzowania „królowej smyczków” jako solowego instrumentu. Melomani wysłuchali też m.in. „Divertimento F-dur KV 138” Mozarta. Zobacz zdjęcia.

Tomasz Strahl to jeden z najciekawszych polskich wiolonczelistów i laureat konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. I nagrody na V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Nicanora Zabalety w San Sebastian w Hiszpanii (1991). W dorobku ma m.in. występy w St. John’s Smith Square (Londyn), Auditori (Barcelona), Sali im. Glinki w Sankt Petersburgu. Jan Miłosz Zarzycki współpracował zaś dotychczas m.in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, z orkie­strą Sinfonia Varsovia oraz z Warszawską Operą Kameralną. Jest dyrek­to­rem naczel­nym i arty­stycz­nym Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Kolejny koncert EOK 25 marca w Ratuszu Staromiejskim. Więcej informacji na stronie.

