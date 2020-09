Muzyka chasydzka. Koncertowa melancholia i dzikość w Galerii EL

Zgodnie z formułą cyklu koncertowego Ghost Guest | Zgadnij kto? nie zdradzamy, kogo tym razem spotkamy na scenie 26 września o 20 w Galerii EL. Możemy jednak zdradzić, że muzykę inspirowaną kulturą żydowską w swoistych interpretacjach ci, skądinąd znani, artyści wykonują fenomenalnie.

Przestrzenie Centrum Sztuki Galeria EL do takich koncertów nadają się idealnie. Atmosfera, którą kreuje w połączeniu z dźwiękami muzyki chasydzkiej estetyka wnętrz dawnej świątyni, jest rzeczywiście wyjątkowa. Tym bardziej polecamy uwadze to wydarzenie – bo nie mamy w Elblągu wielu okazji na doświadczanie takiej właśnie muzyki na żywo.

Ghost Guest | Zgadnij kto? to pomysł nietypowy. Nie podajemy do wiadomości kto wystąpi, starając się zachęcić wielbicieli koncertów do udziału w nich ze względu na muzykę, a nie nazwy czy nazwiska. W kręgu gatunkowym znalazły się jazz, folk, etno, electro, klasyka, singer songwriter i te, które można zaprezentować w kameralny, ale buzujący emocjami sposób w przestrzeniach Galerii EL.

Ghost Guest 6

- 26 września (sobota) godz. 20 – nawa główna

- ejściówki w cenie 30 zł przed i 35 zł w dniu koncertu - kasa Galerii EL

- online 35 zł – kupbilecik.pl

Trio, które tworzy ten zespół, złożone jest z kapitalnych i, co tu dużo pisać, znanych artystów. Ale o tym, kto konkretnie porwie nas w świat przepełniony muzyczną wrażliwością przekonają się ci, którzy zdecydują się wziąć udział w tym wydarzeniu. Następne spotkaniem wiązać się będzie z muzyczną inspiracją Indiami. Zapraszamy gorąco!

Następne koncerty w ramach cyklu Ghost Guest | Zgadnij kto?

03-10 Ghost Guest 7 | orientalnie z elementami jazzu. Goście zagraniczni.

11-10 Ghost Guest 8 | modern jazz na trio

06-11 Ghost Guest 9 | klasyka, elektronika, jazz

20-11 Ghost Guest 10 | hip-hop i jazz

18-12 Ghost Guest 12 | intymnie, kontemplacyjnie, mistycznie. SACRUM



Ilość miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje: wojtek@galeria-el.pl, 556256780