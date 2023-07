Muzyka elblążan wybrzmi w amfiteatrze

Kumiela Fest, czyli przegląd Elbląskiej Sceny Muzycznej – to kolejna impreza, którą przygotowuje Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? 19 sierpnia, w amfiteatrze w parku Dolinka, wystąpi 5 elbląskich zespołów. Jakich? To się okaże.

Na pewno będą to zespoły lub soliści, którzy wystąpili na ostatnim Elbląskim Święcie Muzyki, bo to właśnie spośród nich zostaną wybrani artyści, którzy zagrają 19 sierpnia. Jak informuje Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest, organizatorzy obecnie czekają na zgłoszenia od muzyków. Należy je wysyłać na adres skcojest@gmail.com do końca lipca. Powinny zawierać: - Nazwę grupy/solisty, - krótkie info o artyście, - link / załącznik do wybranego utworu w wykonaniu artysty (live lub studyjne), - potrzeby techniczne (rider), - oczekiwania gratyfikacyjne. - Wszystko weźmiemy pod uwagę dokonując wyboru wykonawców (m.in. nasze możliwości realizacyjne) – informuje Co Jest? - Mamy nadzieję, że odzew będzie i będziemy mieli możliwość wesprzeć prezentację choć kilku z naszych lokalnych bandów w formule "festiwalowej". Nie wszystkich na raz, ale jeśli taka formuła wydarzenia się przyjmie, będziemy starali się rozwijać ten projekt. Elbląska muzyka zasługuje na to, by było ją słychać - przekonują członkowie stowarzyszenia w mediach społecznościowych.

