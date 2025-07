Muzyka europejska w sercu Warmii i Mazur

Miłośnicy muzyki klasycznej mają niepowtarzalną okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu artystycznym. Już 19 lipca 2025 roku o godz. 19:00 w zabytkowym Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku odbędzie się koncert w ramach cyklu „Muzyka Europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur”. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny!

Na scenie wystąpi olsztyński zespół kameralny Pro Musica Antiqua, który od lat zachwyca publiczność interpretacjami dzieł muzyki dawnej i współczesnej. Artyści zaprezentują utwory europejskich kompozytorów – od baroku aż po XX i XXI wiek – tworząc niezwykłą muzyczną podróż przez epoki i style.

W skład zespołu Pro Musica Antiqua wchodzą:

- Leszek Szarzyński – flet,

- Monika Dondalska – skrzypce,

- Paweł Panasiuk – wiolonczela,

- Agnieszka Panasiuk – fortepian,

- Ewa Alchimowicz-Wójcik – sopran.

Koncert poprowadzi Leszek Szarzyński, który nie tylko zagra na flecie, ale również wprowadzi słuchaczy w muzyczne tło prezentowanych utworów.

To wydarzenie to nie tylko uczta dla melomanów, ale również doskonała okazja, by w wyjątkowej scenerii Warmii i Mazur – wśród zabytków i przyrody – doświadczyć piękna europejskiej kultury muzycznej.

Organizatorami koncertu są: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu oraz Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji – muzyka klasyczna w tak niezwykłym miejscu to przeżycie, które zostaje w sercu na długo!