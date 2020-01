Muzyka jest kobietą? Odpowie EOK & Tre Voci

Zaparty dech, gęsia skórka i emocje, jakich nie zna ani skala Richtera, ani skala Beauforta – to doświadczenia melomanów goszczących na koncertach Tre Voci. Tenorów o różnych temperamentach i charakterach, których nade wszystko łączy miłość do muzyki i sceniczna charyzma. Już 8 marca – w Dzień Kobiet – podzielą się nimi w Elblągu…

Świętu Pań artyści nadadzą tempo, energetyczność i wirtuozerię godną nie tyle muzycznej sceny, co muzycznego miasta, a nawet kraju. Jak wspominają w wywiadach, cechuje ich niecierpliwość – każdorazowo nie mogą się doczekać reakcji koncertowej publiczności. O tę zaś nietrudno – przy takich głosach nogi same rwą się do tańca.

W Hali Sportowo-Widowiskowej wysłuchamy szlagierów, których dźwięk jest rozpoznawalny na wszystkich kontynentach. Z jednej strony muzyka filmowa, z drugiej utwory spod znaku pop opery i crossover – wyłącznie evergreeny. Takiego koncertu nie sposób ominąć, tym bardziej że wraz z „tenorami nowej generacji” wystąpi niezawodna Elbląska Orkiestra Kameralna.

08.03.2020, niedziela, 18:00

Hala Sportowo-Widowiskowa w Elblągu

Wykonawcy:

Tre Voci

Elbląska Orkiestra Kameralna w rozszerzonym składzie

W programie m.in.

Pop Opera/ Crossover/Muzyka filmowa - autorskie aranżacje najsłynniejszych utworów muzyki światowej.

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski,

tel. 55 237 47 49, www.eok.elblag.eu

Bilety: 60, 80, 100 zł

Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny

