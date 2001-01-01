„My… ludzie” z PSONI 

PSONI Koło w Elblągu oraz Biblioteka Elbląska zapraszają na wyjątkowy spektakl. To pokłosie realizowanych w ramach projektu zajęć teatralnych, ale też wyraz ogromnej wrażliwości zarówno osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i prowadzących. To niezwykłe tło sprawia, że widz może doświadczyć szczerości w każdym w wymiarze.

Jak zauważa Nina Dziwniel-Stępka, główna instruktorka grupy, „My… ludzie”, to miniatura teatralna, która powstała w wyniku rozmów, zabaw i „prób aktorskich”. Każde słowo jest tu autentyczne, wypowiedziane wcześniej przez uczestników zajęć, którzy otwierają się przed nami, mają odwagę powiedzieć, co czują, o czym marzą i czego chcą. Bo to też jest ich świat, chcą być zauważeni i zrozumiani, a przyjęcie pewnej formy teatralnej daje im odwagę pokazania się i choć nie jest łatwo, to pokonują swoje ograniczenia. Mamy nadzieję, że spektakl zmusi odbiorców do refleksji, że będzie próbą nie tylko zrozumienia, ale także współodczuwania z tym, którzy są często zdecydowanie bardziej prawdziwi.

Zapraszamy 23 września o godzinie 17.00 do Sali przy Świętego Ducha Biblioteki Elbląskiej. Spektakl „My… ludzie” powstał w trakcie zajęć Grupy Artystycznej Klubu Aktywnych.

Wstęp na spektakl jest bezpłatny.