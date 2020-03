W czwartek (5 marca) w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu odbył się wernisaż wystawy pn. „Architektura ceglana na pobrzeżu Bałtyku. Nowe perspektywy badań”. - To właśnie cegła świadczy o tożsamości tego regionu, ona przekracza również granice, jest bowiem charakterystyczna zarówno dla Niemiec, Danii, czy Łotwy - mówi jeden ze współautorów wystawy. Zobacz zdjęcia.

Na 39 wystawowych planszach prezentowany jest aktualny stan badań historyków architektury i archeologów nad średniowieczną architekturą ceglaną, jej zasięg geograficzny (od Danii po Łotwę), rodzaje budowli od założeń kościelnych, po zamki i domy mieszczańskie, jak również zagadnienia technologiczne. Wystawa ukazuje także nowe możliwości interpretacyjne współczesnych metod badawczych.

- Plansze pokazują wszystko, co łączy się z kulturą budownictwa ceglanego w średniowieczu w regionie południowego pobrzeża Bałtyku. Jest to makroregion charakteryzujący się do dzisiaj materiałem, jakim jest cegła. To właśnie cegła świadczy o tożsamości tego regionu, ona przekracza również granice, jest bowiem charakterystyczna zarówno dla Niemiec, Danii, czy Łotwy. Dzieła sztuki, które powstały na tym ternie są wyjątkowe, ponieważ w ich architekturze zawarte są wszystkie ważne idee średniowiecznej Europy – podkreśla dr Kazimierz Pospieszny, historyk sztuki, jeden ze współautorów wystawy, specjalizujący się w zagadnieniach architektury zamkowej naszego regionu.

Wystawa została przygotowana przez Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen z Bonn pod kierownictwem naukowym prof. Christofera Herrmanna (Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki), prof. Matthiasa Müllera (Uniwersytet w Moguncji, Instytut Historii Sztuki) oraz dr Ernsta Gierlicha, prezesa fundacji Kulturstiftung, z międzynarodowym udziałem wielu badaczy zagadnienia średniowiecznej architektury ceglanej.

- Na początku była cegła... To sformułowanie jest nieco zuchwałe, ale jednak prawdziwe. Ponieważ ten materiał budowlany może śmiało uchodzić za najstarszy znany ludzkości. Fascynował on ludzi we wszystkich epokach, a nigdzie nie jest tak powszechnie spotykany, jak na południowych pobrzeżach Bałtyku – powiedział podczas otwarcia wystawy dr Ernst Gierlich.

Wernisaż zakończył wykład dr Kazimierza Pospiesznego pt. „Zamek pruskiego mistrza krajowego w Elblągu z XIII wieku - niezachowane dzieło architektury ceglanej na pobrzeżu Bałtyku".

Wystawę można oglądać w elbląskim muzeum do końca wakacji.