Na to zaproszenie musisz uważać

To będzie trzynasta powieść Agnieszki Pietrzyk. Urodzona w Elblągu, z wykształcenia jest historykiem literatury, studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Zadebiutowała w 2008 roku powieścią grozy. Jest znana czytelnikom przede wszystkim z kryminałów. Autorka: „Zostań w domu”, „Nikt się nie dowie”, „Czas na miłość, czas na śmierć”, „Śmierć kolekcjonera”, „Porwanie”, „Pałac tajemnic", „Kto czyni zło”, "Terytorium" i "Ostatnie słowo".

- Żona, dzieci, piękny dom i dobra praca. Tak wygląda życie głównego bohatera Artura Martynowa. Aż pewnego dnia przyjmuje on zaproszenie na spotkanie.

- Artur Martynow, prezes banku, prowadzi uporządkowane życie: dobra żona, udane dzieci, piękny dom i ogromny sukces zawodowy. To szczęśliwe, ale też zwyczajne życie kończy się, gdy Martynow otrzymuje zaproszenie na pewne spotkanie. Udaje się we wskazane miejsce, gdzie jest świadkiem dramatycznych wydarzeń i trochę wbrew własnej woli staje się też ich uczestnikiem. W ten sposób zostaje wciągnięty do gry, przy czym sam nie wie, w czym tak naprawdę bierze udział i kto za tym wszystkim stoi. Tak więc „Zaproszenie” to historia kryminalna o człowieku uwikłanym w niebezpieczną grę.

- Jak przystało na rasowy thriller atmosfera w „Zaproszeniu” zagęszcza się z każdą stroną, a zakończenie zaskakuje.

- Zwłaszcza zakończenie zasługuje na uwagę, bo zdecydowałam się na formę, której jeszcze nie spotkałam w polskim kryminale. Przed przystąpieniem do pisania książki trochę sobie poczytałam o pracy policji i prokuratury, choć na ten temat i tak już dużo wiem. Musiałam też uzupełnić swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania banków, bo przecież mój główny bohater jest prezesem banku. Przy czym nie musiałam głęboko wchodzić w ten temat, bo bankowość nie jest kluczowym wątkiem w powieści.

- W "Zaproszeniu", tak jak w wielu twoich poprzednich książkach, odnajdujemy wątki lokalne.

- Akcja toczy się na Żuławach Wiślanych. Trochę poszalałam przestrzennie, bo sporo miejscowości się pojawia w powieści. Artur Martynow pracuje w Nowym Dworze Gdańskim, mieszka w Jantarze, a pierwsze zaproszenie dostaje na spotkanie w Osłonce. Poza tym bohaterowie trafiają też do Sztutowa, Kątów Rybackich, Stegny, Grochowa, Kobylej Kępy, Marzęcina i Tujska.

