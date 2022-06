Na zakończenie „Prawda”

Teatr Sewruka zakończy sezon spektaklem „Prawda” Floriana Zellera. Sztuka, której reżyserem jest Andrzej Bartnikowski, miała swoją premierę w elbląskim teatrze 30 grudnia ubiegłego roku.

„Prawda” to komedia, która zadaje całkiem poważne pytania o to, jaką rolę w naszym codziennym życiu odgrywa kłamstwo. Czy prawda jest najwyższą wartością, czy może raczej czymś co nas przeraża? Czy chcielibyśmy aby bliscy we wszystkim byli z nami szczerzy, czy raczej skrycie liczymy na ich litościwe kłamstwa, dzięki którym nie musimy się mierzyć z niewygodnymi faktami?

„Andrzej Bartnikowski, który Prawdę (w bardzo dobrym przekładzie Barbary Grzegorzewskiej) zaadaptował dla elbląskiego Teatru im. Sewruka, pokusił się o pogłębione odczytanie tekstu Zellera – w jego inscenizacji Prawda obnaża pozorność współczesnych relacji, ich konformizm i egocentryzm. A przynajmniej takie, zdaje się, były tu reżyserskie założenia.

Scenografia Pawła Walickiego zabudowuje Dużą Scenę elementami składającymi się na schludne, współczesne wnętrza – po trosze labirynt, a po trosze plac zabaw, na którym bawić się będzie w chowanego/ciuciubabkę czwórka postaci: Alice (Natalia Krystowska), Laurence (Karina Węgiełek), Paul (Piotr Szejn) oraz Michel (Krzysztof Żabka)” pisze w recenzji spektaklu Anna Jazgarska.

Z pozoru banalna historia romansu okazuje się tylko wstępem do odkrywania kolejnych warstw coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości międzyludzkich relacji. Towarzyszymy bohaterom w ich desperackiej walce o przetrwanie w obliczu coraz mniej trudnych do ukrycia kłamstw, które, jeśli zostaną ujawnione, wywrócą ich świat do góry nogami.

W tym spektaklu śmiech zmusza do głębszej refleksji a podglądanie bohaterów powoduje szereg pytań, na które nie ma łatwych odpowiedzi.

„Prawda” F. Zeller, reż. A. Bartnikowski, Duża Scena, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

24.06, godz. 19:00

25.06, godz. 18:00

26.06, godz. 17:00