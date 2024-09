Od czwartku (26 września) możemy oglądać w Galerii EL wystawę prac Pawła Petasza. Artysta był uczestnikiem alternatywnego ruchu Mail Art. Zajmował się projektowaniem, grafiką komputerową oraz kolażem. Zdjęcia.

Paweł Petasz, rodowity kaliszanin, do Elbląga trafił w 1974 roku i w wieku 23 zaczął pełnić funkcję kierownika Galerii EL. Sprawował ją dwa lata. Był to jednak czas intensywnych działań konceptualnych, zapoczątkowanych jeszcze przez jego poprzednika - współzałożyciela instytucji, Gerarda Bluma Kwiatkowskiego.

- Paweł Petasz otworzył zupełnie nowy rozdział w historii tego miejsca, roztaczając nieznaną tu nikomu wcześniej perspektywę. Wysyłana przez niego art-poczta, mimo obowiązującej cenzury, dryfowała ponad granicami, a nadawane z Elbląga przesyłki docierały nawet do Ameryki Łacińskiej i Stanów Zjednoczonych. Kompozycję wystawy tworzą materiały archiwalne z zasobów Galerii EL oraz prywatne zbiory kolekcjonerów i rodziny Pawła Petasza, a także artystów, jego przyjaciół pozostających z nim w „twórczej międzynarodowej korespondencji”. Do naszej wystawowej narracji “wplatamy” również prace współczesnych artystów i artystek, którzy odpowiedzieli na nasz Open Call i przesłali do nas swoje prace i weszli w twórczy (pocztowy) dialog z twórczością Pawła Petasza – czytamy w opisie wystawy.

Praca zgromadzone na wystawie pt. "Nadawca Paweł Petasz/Odbiorca cały świat" pochodzą m. in. ze zbiorów rodziny artysty, zbiorów Galerii EL oraz elbląskiego kolekcjonera Roberta Malinowskiego.

- To, co dzisiaj można obejrzeć w Galerii EL, jest wynikiem naszej pracy badawczej, którą prowadziliśmy od ponad roku, bo właśnie wówczas pojawił się pomysł, aby mail art zagościł u nas. Postanowiliśmy przywołać twórczość Pawła Petasza, ale też sprawdzić na ile w naszych czasach mail art jest nadal żywy, pomimo internetu i szybkiej mobilności – mówiła podczas wernisażu Emilia Orzechowska, dyrektor Galerii EL.

W tej wystawie dopatruję się też hołdu dla Pawła Petasza, który przez całe swoje życie tworzył w zaciszu domowym. Jednak w latach 70-tych, w tamtych trudnych czasach był w stanie dzięki mail artowi, dzięki temu, że odnalazł swoją formę wyrazu i swój styl wypowiedzi, pokonać granice geograficzne i polityczne. Z Elbląga, z Galerii EL nawiązał kontakt z artystami z całego świata – mówił jeden z kuratorów wystawy.

W wernisażu wystawy uczestniczyła najbliższa rodzina Pawła Petasza. Artysta zmarł w kwietniu 2019 roku. Wystawę można oglądać do 17 listopada. Jej kuratorami są: Emilia Orzechowska, Maciej Bychowski i Mateusz Florczak.