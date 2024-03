Nadchodzi 12. Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA

Po raz 12 już miłośnicy krótkich filmów animowanych mają okazję zapoznać się z najnowszymi produkcjami profesjonalnych studiów filmowych i filmowców amatorskich. Stowarzyszenie Kulturalne Co jest? zaprasza na 4 spotkania w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA. Pierwsze w środę 27 kwietnia w Klubie Krypta.

Tradycyjnie już z nadejściem wiosny Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zachęca do udziału w spotkaniach dla miłośników kina animowanego. W formule konkursowej - wszystkie projekcje kończą się głosowaniem publiczności na najlepsze, ich zdaniem, propozycje filmowe - oglądać możemy animacje podzielone na kilka kategorii tematycznych. To świetna okazja na kontakt z bieżącymi trendami głównie rodzimych twórców zajmujących się ta właśnie techniką filmową.

Program Festiwalu O!PLA:

1. Kategoria Producencka (84") -filmy o największym budżecie zrealizowane w wytwórniach/studiach filmowych

2. Kategoria Studencka (66") - filmy zrealizowane przez studentów szkół artystycznych i filmowych

3. Kategoria OFF & GO (74") - filmy w pełni niezależne, powstałe poza szkołą/systemem producenckim i grantowym, a także filmy zrealizowane przez amatorów, w tym powstałe w ramach warsztatów animacji skierowanych do dorosłych amatorów

4. Kategoria Animowane Fraszki i Wideoklipy (60") - set bardzo krótkich, chwytliwych i zaskakujących filmów animowanych (Animowane Fraszki) oraz oficjalne animowane teledyski/wideoklipy

Wszystkie spotkania odbywać się będą o godz. 19:00 w kolejne środy począwszy od 27 marca w Klubie Środowisk Twórczych "Krypta" (podziemia CS Galeria EL).

Do wzięcia udziału w głosowaniu konkursowym niezbędne będzie użycie smartfona (skanowanie kodów QR). SPotkania odbywać się będą w luźnej atmosferze, a każdą projekcję konkursowa wieńczyć będzie dyskusja na temat obejrzanych filmów.

Więcej o imprezie

O!PLA czyli Ogólnopolski Niezależny Festiwal Animacji organizowany jest od roku 2013. Jego głównym zadaniem jest budowa relacji pomiędzy polskim widzem (w każdym wieku!), a polską animacją autorską, a także – za sprawą projektów towarzyszących – promocją, w kraju i za granicą, jednej z najważniejszych dziedzin polskiej sztuki.

W roku 2024 O!PLA prezentowana jest w 87 miejscowościach (ponad 100 miejscach) w Polsce. We wszystkich kategoriach konkursowych prezentowane są łącznie 103 filmy animowane.

Elbląska część O!PLA organizowana jest przez Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? w ramach projektu Elbląskie Święto Muzyki 2024 realizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego.