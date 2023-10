Nadchodzi cykl koncertów w Bibliotece Elbląskiej

Nadchodzi wyjątkowy cykl koncertów muzycznych w historycznej sali Biblioteki Elbląskiej. W sercu Starego Miasta do końca roku zagrają ciekawi i uznani przedstawiciele polskiej alternatywnej sceny muzycznej. Pierwszy z koncertów już w piątek (20 października).

BAiKA + BAZIA

BAiKA to muzyczny duet dwóch ciekawych osobowości muzycznych: Piotra Banacha i Katarzyny Kafi Figaj. Piotr najbardziej jest znany jako twórca oraz lider zespołów HEY (do roku 1999) i INDIOS BRAVOS. Kafi to nietuzinkowa instrumentalistka i wokalistka, od której trudno oderwać wzrok podczas koncertów. Jej kunszt doceniła Kasia Nosowska zapraszając Kafi na pożegnalną trasę HEY – Fayrant Tour.

Ich koncerty są jak teatralne przedstawienie, gdzie każda piosenka to osobny akt. W każdym z nich mamy do czynienia z odtwarzaniem emocji pomiędzy tą parą na scenie (i w życiu prywatnym). Za pomocą słów, dźwięków i gestów. To konfrontacja muzyczna dwóch pokoleń, w której gitara rozmawia z bogatą elektroniką. I jak każda bajka kończy się szczęśliwie, tak i koncerty BAiKi zapewniają uczestnikom katharsis. W czym tkwi sekret? Warto sprawdzić… Przed BAiKĄ zaprezentuje się ciekawa elbląska wokalistka BAZIA, która na alternatywno popowej scenie zaistniała jako Lady Catskin. Można już posłuchać jej debiutanckiej płyty Kosmos 55.

BAiKA w utworze Zobaczysz tutaj (live z Poland Rock Festival).

Organizatorami wydarzenia jest Firma W Moich Oczach, we współpracy z Biblioteką Elbląską i przy pomocy Stowarzyszenia Kulturalnego „Co jest?”.