Nadmorskie wzornictwo w Galerii EL

Witajcie na pokładzie wystawy Baltic Home, gdzie projekty współczesnych twórców zostaną zestawione z klasykami nadmorskiego wzornictwa. Czy wywiąże się między nimi wspólny, lokalny dialog? Co mówią o sobie meble i przedmioty? O tym mówi najnowsza wystawa w Centrum Sztuki Galeria EL, która zostanie otwarta 25 sierpnia.

Przedmioty użytkowe i meble prezentowane podczas wystawy zabiorą głos. Każdy z nich zaprojektowany według koncepcji, oddany spod troskliwych rąk artystów-miłośników tego co nowoczesne, ale także z nutą tworzenia lepszej i wygodniejszej codzienności. To nie są meble i przedmioty dla wszystkich. To są meble i przedmioty dla wszystkich tych, którzy żyjąc globalnie, potrafią docenić lokalne wartości. Lokalne – bo wyjątkowość tych przedmiotów kształtowana jest z dala od wielkich fabryk i widoku taśm produkcyjnych, od momentu gdy koncepcja o nich pojawi się w głowie lokalnego artysty. Tworzy to obraz nie tylko ogromnej autentyczności, ale przede wszystkim miłości do tego, co nasze i lokalne!

Sprawdźmy, co mają nam do powiedzenia przedmioty. Czy proces ich powstania był czuły? Jaką drogę przeszły, by znaleźć się na wystawie? Co motywuje ich twórców do poszukiwania nowych form?

Ekspozycja jest częścią projektu Aktywny Kreatywny pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej. Ta inicjatywa, współfinansowana przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” ma na celu wzmocnienie kompetencji biznesowych, kulturalnych i przedsiębiorczych wśród przedstawicieli sektora kreatywnego zarówno z Polski, jak i Norwegii.

CO: WYSTAWA BALTIC HOME. LOKALNY DIALOG

GDZIE: Centrum Sztuki Galeria EL, Kuśnierska 6, Elbląg

WERNISAŻ: 25.08.2023, godz. 18:00

CZAS TRWANIA WYSTAWY: 25.08 – 03.09.2023

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Media Dizajn, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Centrum Sztuki Galeria EL, Gmina Miasto Szczecin

PARTNER: INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych

ZESPÓŁ KURATORSKI: Monika Klein, Grzegorz Piaseczny, Hanna Wysocka