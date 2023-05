Najlepiej w bibliotece!

My już wiemy, co w majowe soboty będzie się działo w dziecięco-młodzieżowych oddziałach Biblioteki Elbląskiej. Jeśli jeszcze nie macie planów, zachęcamy do zapoznania się z grafikiem zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów na miesiąc maj. Na niektóre zajęcia obowiązują zapisy.

Sobota, 6 maja Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23) godz. 12:00 Bulajowa sobota: Lego budowle o tematyce morskiej. Zajęcia inspirowane książką „LEGO – Niesamowite pomysły” Daniela Lipkowitza przeznaczone dla dzieci w wieku 7+ lat. Obowiązują zapisy. Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (tel. 55 625 60 90) godz. 12.00 Kreatywna Lokomotywa: łąka i jej mieszkańcy – zajęcia plastyczne, podczas których powstaną kwieciste łąki z efektem 3D z wykorzystaniem papieru i naturalnych roślin. Zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat, dzieci młodsze wykonują prace z rodzicem/opiekunem. Obowiązują zapisy. Sobota, 13 maja Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95) godz. 11:00-15:00 Rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku, m.in. rodzin z dziećmi. Świętujemy ósme urodziny planszówkowych spotkań! Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23) godz. 12:00 Scena w Bulaju, czyli kameralny koncert młodych artystów: koncert Julii Dołęzkiej oraz Gabrieli Gągalskiej, uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza i Szkoły Podstawowej nr 11 im. K. Makuszyńskiego. Będzie można posłuchać muzyki typu rock, metal oraz punk, granej na gitarach: elektrycznej i basowej. Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86) godz. 12:00 Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami pt. „Rodzina mam moc!”. Zajęcia będą inspirowane książką Miriam Tirado pt. „Niewidzialna nitka. Opowieść o miłości łączącej rodzinę”. Sobota, 20 maja Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95) godz. 10:30 Ja też potrafię – warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy wykonają niespodziankę z sercem: prezent na Dzień Matki. Zajęcia dla dzieci w wieku 6+ (młodsze dzieci zapraszamy z opiekunem). Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23) godz. 12:00 Bulajowa sobota Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (tel. 55 625 60 90) godz. 12.00 Kreatywna Lokomotywa: bukiet dla mamy – zajęcia plastyczne, podczas których powstaną upominki z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat, dzieci młodsze wykonują prace z rodzicem/opiekunem. Obowiązują zapisy. Sobota, 27 maja Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95) godz. 11:00-15:00 Rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku, m.in. rodzin z dziećmi. Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23) godz. 12:00 Bulajowa sobota Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86) godz. 12:00 Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami. Uczestnicy poznają zwyczaje bociana białego. Zajęcia będą inspirowane wierszem Marii Konopnickiej pt. „Bocian”.

Aleksandra Buła, dział komunikacji społecznej, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida