Najlepsi tancerze świata w Elblągu

Już tylko 14 dni dzieli nas od jednej z najważniejszych imprez tanecznych roku, czyli Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup”. W trzecim tygodniu listopada do Elbląga przyjadą pary taneczne z całego świata. Zmierzą się oni m.in. w Mistrzostwach Świata w 10 Tańcach. To będą trzy dni pełne emocji na najwyższym poziomie sportowym! Zapraszamy do kibicowania!

- Celem naszego festiwalu jest promocja sportowego tańca towarzyskiego, jak również stworzenie przestrzeni do prezentacji tanecznych umiejętności dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to działalność, na którą tancerze pracują wiele lat – przekonuje Antoni Czyżyk Dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” to doświadczona jednostka, która w przeszłości organizowała już wiele wysokiej rangi imprez tanecznych (m.in. Mistrzostwa Świata Formacji Standardowych, Mistrzostwa Europy Formacji Standardowych, czy ostatnio organizowany Puchar Europy w Tańcach Standardowych). Tym razem WDSF (World Dance Sport Federation) powierzył „Światowidowi” i partnerom, organizację wysokiej rangi zawodów, jakimi są Mistrzostw Świata w 10 Tańcach. Co warto podkreślenia, impreza będzie organizowana w Elblągu po raz pierwszy.

- Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji turniejów tańca zostało po raz kolejny zauważone i docenione. Bardzo cieszę się, że to właśnie w Elblągu odbędą się Mistrzostwa Świata w 10 Tańcach oraz 21. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup”. To świetna okazja do promocji naszego miasta, ale i całego regionu – dodaje Antoni Czyżyk.

W trakcie Mistrzostw Świata w 10 Tańcach w hali sportowo-widowiskowej w Elblągu, rywalizować będą zawodowe pary taneczne świata z całego świata. Zobaczymy zawodników m.in. z Włoch, Finlandii, Bułgarii, Japonii, Austrii, Szwajcarii, Kazachstanu i Azerbejdżanu. Polskę będą reprezentować aktualni Mistrzostwie Polski FTS w 10 tańcach: Klaudia Iwańska i Armand Fazullin

Impreza organizowana jest pod auspicjami WDSF, zatem tancerzy musi oceniać określona liczba sędziów z różnych krajów. Występy taneczne podlegać będą ocenie zespołu sędziowskiego złożonego z 11 najwybitniejszych sędziów, nominowanych przez WDSF.

Zapraszamy miłośników tańców standardowych i latynoamerykańskich do kibicowania największym sławom światowych turniejów tanecznych. Bilety przy stolikach oraz na trybunach dostępne są na stronie CSE „Światowid” w Elblągu. Co bardzo ważne, do 10 listopada lub do wyczerpania puli biletów promocyjnych - nabywać je można w promocyjnej cenie 30 zł (bilety na trybuny). Bilety promocyjne kupować można w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Termin i miejsce: 21. Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup”, 19-21.11.2021, hala sportowo-widowiskowa w Elblągu (al. Grunwaldzka 135)

Organizator MFT „Baltic Cup”: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu; współorganizatorzy: Federacja Tańca Sportowego i Stowarzyszenie „Jantar”

Sponsor główny: Waitw - Firma Spawalnicza oraz Biuro Pracy

Patronat honorowy: Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg

Patronat medialny: Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl, Telewizja Truso TV, Dziennik Elbląski, Radio ESKA Elbląg, Radio Olsztyn, Bogaty Region.pl

Impreza odbędzie się w reżimie sanitarnym.

21 edycję Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.