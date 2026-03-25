Natalia Leonowicz z Elbląga finalistką I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Szczecinie

W dniu 21 marca br. zakończył się I Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Szczecinie zorganizowany przez Zakład Operetki i Musicalu Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Sztuki w Szczecinie, którego finał odbył się w ramach tegorocznych Dni Otwartych w Akademii Sztuki. Konkurs trwał od 21 lutego do 21 marca br., był skierowany do uczniów klas śpiewu solowego średnich szkół muzycznych i odbywał się w dwóch rundach.

W pierwszej rundzie kandydaci nadsyłali nagrania do oceny, a osoby zakwalifikowane do rundy II zaprezentowały się w Sali Perłowej Pałacu Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie. Koncert Laureatów połączony z ceremonią wręczenia nagród odbył się w Sali Koncertowej Pałacu Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie.

Produkcje konkursowe oceniało jury w składzie:

dr hab. Joanna Tylkowska-Drożdż, prof. AS - Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Sztuki w Szczecinie, przewodnicząca jury,

dr hab. Sylwia Burnicka-Kalischewska, prof. AS - Dyrektor Artystyczna Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Szczecinie, inicjatorka i główna organizatorka wydarzenia,

dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. AS - w I etapie, dr Friederike Meinel, ad. - w II etapie

dr hab. Paweł Wolski, prof. AS - Kierownik Zakładu Operetki i Musicalu na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Sztuki w Szczecinie.

Do drugiego etapu zakwalifikowano 21 osób reprezentujących szkoły muzyczne w Opolu, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Wołominie, Szczecinie, Bystrzycy Kłodzkiej, Suwałkach, Kaliszu i Zielonej Górze.

Natalia Leonowicz, uczennica klasy śpiewu solowego mgr Magdaleny Poronin w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu zaprezentowała bardzo wysoki poziom wykonawczy i została wyróżniona Dyplomem Finalistki. W pierwszym etapie akompaniowała jej na fortepianie mgr Dorota Artykiewicz-Skrla, a w drugim mgr Dominik Franczuk. Natalia Leonowicz wykonała arię „Domine Deus" z „Glorii" Antonio Vivaldiego, pieśń Feliksa Nowowiejskiego „Czarne oczki", Stanisława Moniuszki „Domine, ne in furore tuo", Feliksa Nowowiejskiego „Odejdź Jasiu od okienka" i Stephena Flaherty song „In my dreams" z musicalu „Anastasia" do tekstu Lynn Ahrens.

Ten sukces Natalii Leonowicz pozwala mieć nadzieję, iż jej pasja śpiewania rozwinie się na tyle, że wkrótce będzie ona odnosić sukcesy już jako studentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego w Akademii Sztuki w Szczecinie.