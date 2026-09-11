„Natura Imaginata" Pauliny Wiewióry w Galerii EL

Zapraszamy na wernisaż wystawy „Natura Imaginata" Pauliny Wiewióry, który odbędzie się 17 września 2026 r. o godz. 18:00 w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu.

O godz. 18:30 wieczór dopełni koncert Impro Live Act – muzyczne połączenie autorskiego tekstu i improwizowanej muzyki na żywo. Wystąpią:

Paulina Wiewióra – słowo, Milena Handszu – saksofon, Dagna Krause – wiolonczela, Kamil Hajduk – bas, Michał Korsak – perkusja.

Wystawa, prezentowana w ramach cyklu Elbląg Plastyczny, potrwa od 17.09 do 8.11.2026. W krużganku Galerii EL zobaczymy obrazy, rzeźby i inne obiekty tworzące osobisty, nieoczywisty świat inspirowany naturą, pamięcią i wyobraźnią.

„Natura Imaginata" wyrasta ze wspomnień o lesie, jeziorach i dzieciństwie blisko natury, ale nie jest próbą jej realistycznego przedstawienia. Paulina Wiewióra, działająca pod pseudonimem /tonieziemia/, tworzy własny leksykon istot, miejsc i historii, zawieszony pomiędzy rzeczywistością a snem. Wystawa pozostawia przestrzeń dla własnych skojarzeń i interpretacji widza.

Kuratorka: Joanna Mierzejewska

Paulina Wiewióra – artystka wizualna, urodzona w Ostródzie, mieszka i tworzy w Elblągu. W 2025 roku wraz z Martą Laskowską otworzyła pracownię artystyczną TONIEZIEMIA, w której prowadzi warsztaty i organizuje wydarzenia kulturalne.

Serdecznie zapraszam przedstawicieli redakcji na wernisaż i koncert.

https://galeria-el.pl/project/natura-imaginata-paulina-wiewiora/