Naturalnie z biblioteką Bulaj

Cotygodniowe zajęcia literacko-plastyczne w Bibliotece Bulaj zachęcają dzieci do zapoznania się ze światem przyrody. Warsztaty pt. "Po co nam rośliny?" integrują najmłodszych oraz ich rodziców z naturą i literaturą. Zobacz zdjęcia.

Scenariusz zajęć organizowane przez Bibliotekę Młodego Czytelnika Bulaj oparty jest na książce Beaty Ostrowickiej pt. "Elementarz przyrodniczy". Dzieci nie tylko zapoznają się z tekstem, ale także dają upust swojej kreatywności, biorąc udział w różnych aktywnościach. Na warsztatach 4 sierpnia uczestnicy poznali rośliny rosnące w ogrodzie biblioteki, zrobili zielniki, a także podzielili się wymiennikiem kwiatowym.

- Do biblioteki Bulaj bardzo chętnie przychodzę z dziećmi, bo są tu przeróżne zajęcia -mówi jedna z uczestniczek. - Dziś akurat jest o roślinach, więc nie wiedzieliśmy do końca, czego się spodziewać, ale wiedziałam, że jak biblioteka wybiera jakiś temat, to bardzo dobrze go przeprowadza.

Oprócz warsztatów przyrodniczych, literacko-plastycznych czy przedstawień, Bulaj od kilkunastu lat organizuje zajęcia dla starszych uczestników. Podczas wakacji trwają także warsztaty malarskie i kulinarne, na których pojawią się goście Bogdan Kiliński i Adam Wiśniewski.

Wraz z zakończeniem sezonu letniego biblioteka nie kończy swojego aktywnego życia. - Po zakończeniu wakacji planujemy też kolejne działania, czyli przedstawienia teatralne, spotkania autorskie, warsztaty dogoterapii i warsztaty z leśnikiem. Będzie się dużo działo - zapowiada Żaneta Łyczyszyńska, pracownica biblioteki Bulaj.

Na kolejnych zajęciach pt. "Podróż do krainy drzew", które odbędą się w środę 11 sierpnia, dzieci będą kontynuować swoją przygodę z "Elementarzem przyrodniczym". W tym roku warsztaty odbywają się w ramach projektu "Naturalnie z książką", dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.