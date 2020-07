Naucz się dobrze pisać!

Kultura w 2020 roku znacząco przeniosła się do sieci. Odbywają się spotkania autorskie, twórcy czytają teksty swoje i innych, a aktorzy, muzycy czy tancerze dzielą się talentem. Być może właśnie taki sposób promocji pozwoli trafić do tych, którzy sporadycznie korzystali z oferty kulturalnej. Być może za kilka miesięcy pójdą na spotkanie, festiwal, wystawę. Tego nam wszystkim życzę.

W pewien sposób to właśnie ograniczenia spowodowały zmianę sposobu myślenia o spotkaniach oraz oczywiście ich organizacji. Chciałabym zaproponować wszystkim – młodszym i starszym, osobom z dorobkiem i doświadczeniem literackim oraz tym, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z pisaniem, cykl warsztatów literackich. Moim założeniem jest, by pokazać różne formy pracy nad tekstem i dlatego właśnie poza wielorakimi gatunkami zaprosiłam do projektu wielu doświadczonych twórców.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Nie trzeba również się na nie zapisywać. Spotkania online będą dostępne na Facebooku oraz na YouTubie. Materiały będą również dostępne po zakończeniu zajęć. Zależy mi również na dyskusji o tekstach czy też samych warsztatach, więc otwieram stronę na rozmowy, pytania do prowadzących czy też własne refleksje. Zachęcam również do tego, by przesyłać własne teksty na fanpage, w wiadomości prywatnej lub na mail.

Warsztaty w ramach projektu stypendialnego mogą zachęcić do tego, by spróbować sił w nowych dziedzinach, by szlifować umiejętności, a także by poznać innych piszących. I choć może to namiastka wydarzeń, które mogłyby się odbyć stacjonarnie, ale czy wtedy udałoby się skorzystać z tak różnorodnych propozycji. W sumie odbędzie się 12 spotkań online w siedmiu blokach tematycznych.



HARMONOGRAM WARSZTATÓW ONLINE:

Mirka Szychowiak – poezja – 16 lipca

Wojciech Boros – poezja – 23 lipca

Beata Patrycja Klary – poezja – 13 sierpnia

Barbara Piórkowska – proza – 6 i 16 sierpnia

Lena Pelowska – haiku dla dzieci – 9 i 16 września

Ewa Miłek – storytelling – 15 i 18 września

Anita Pawlak – myślenie wizualne – 22 sierpnia i 25 września

Anna Nawrocka – jak złożyć zestaw konkursowy? – 23 września

Uwaga! Godziny będą podawane na stronie i w konkretnych wydarzeniach.



Nagrane warsztaty online będą dostępne także później, więc nie martw się, jak nie zdążysz, czy będziesz chciał wrócić do jakiegoś tematu. Korzystaj z wiedzy i umiejętności prowadzących, przesyłaj teksty, pytaj, komentuj – zawsze z szacunkiem dla innych.