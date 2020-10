Nelly Rapp w Kinie Światowid

Od 30 października do 12 listopada Kino Światowid zaprasza na seanse filmu familijnego na podstawie cyklu książek dla dzieci - "Nelly Rapp - Upiorna agentka".

Nelly Rapp to zwyczajna dziewczynka, która ma spędzić wakacje ze swoim wujem Hannibalem. Cóż, może nie taka zwyczajna, bo zostanie Upiorną Agentką. Wiecie, taką agentką, która walczy z potworami i duchami. Tak, one istnieją i ukrywają się pośród nas, lecz możesz je zobaczyć dopiero gdy w nie uwierzysz...Reżyseria: Amanda Adolfsson, obsada: Matilda Gross, Lily Wahlsteen, Johan Rheborg, Marianne Mörck, produkcja: Szwecja 2020, czas: 92 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.