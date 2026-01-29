"Nie dokazuj!" Koncert na Festiwalu Sztuki Słowa

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu w ramach XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?" zaprasza na koncert „Nie Dokazuj! Największe przeboje Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza"

Niezwykły koncert pełen muzyki, wspomnień i uśmiechu, odbędzie się 22 marca 2026 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu.

Szykuje się wyjątkowe muzyczne widowisko, w którym ponadczasowa twórczość Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza spotyka się z humorem, lekkością i spontanicznością! „Nie Dokazuj! Największe przeboje Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza" to nie tylko koncert – to pełna emocji podróż przez największe przeboje tych wyjątkowych artystów, opowiedziana z dystansem i uśmiechem.

W Elblągu zagoszczą Katarzyna Pakosińska, Staszek Karpiel-Bułecka i Maciej Miecznikowski, którzy nie tylko zaśpiewają legendarne utwory, ale również zaskoczą publiczność błyskotliwymi anegdotami i ciekawymi historiami. Każda piosenka stanie się pretekstem do opowieści, które przeniosą widzów w świat pełen wspomnień, zabawnych sytuacji z życia zawodowego i osobistego artystów.

To nie jest zwykły koncert – to widowisko, które bawi, wzrusza i angażuje! Przygotujcie się na inteligentny humor, spontaniczne interakcje z publicznością i pełne ekspresji wykonania kultowych piosenek, takich jak „Nie dokazuj", „Dni, których nie znamy", „Wiosna, ach to ty" czy „Będziesz moją panią".

Muzyka, humor i charyzmatyczni artyści w jednym wyjątkowym show! Największe przeboje Marka Grechuty w świeżej, lekkiej i pełnej energii odsłonie!

Wieczór, który wywoła zarówno uśmiech, jak i wzruszenie – nie przegap tej wyjątkowej okazji! Przyjdź i poczuj magię Grechuty w zupełnie innej odsłonie!

Kierownikiem muzycznym jest Jerzy Runowski, scenariusz i reżyseria na podstawie koncepcji Musicart/Going New Katarzyna Pakosińska.

Kiedy?: 22 marca 2026 (niedziela) godz. 17:00

Wieczór rozpocznie koncert laureatów Festiwalu

Gdzie?: Sala kinowo-widowiskowa CSE „Światowid" w Elblągu

Bilety do nabycia w kasie CSE "Światowid" oraz dostępne on-line: BILETY

Zapraszamy na wieczór, który dostarczy zarówno wzruszeń, jak i dużej dawki uśmiechu — i pozwoli na nowo odkryć magię piosenek Marka Grechuty.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia.