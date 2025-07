"Nie kończy się". Wernisaż wystawy w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy: Justyny Tomskiej i Łukasza Dziedzica pt. “Nie kończy się” w ramach cyklu “Czytelny Obraz”.

kuratorka: Emilia Orzechowska

24.07 – 07.09.2025

Wernisaż: 24 lipca, godz. 18.00

Wystawa łączy dwa równorzędne światy: obrazy, obiekty i instalacje Łukasza Dziedzica oraz teksty i dźwięk Justyny Tomskiej. Wybrzmiewa w niej opowieść o pamięci rodzinnej, ale i pamięci historycznej. Tak, jest to opowieść o pamięci, która przepływa z pokolenia na pokolenie niczym niewidzialna nić. Subtelnie oplata życie tych, którzy sami nie doświadczyli. Niepamiętający jako nosiciele śladów przemocy - to interesuje Tomską. Mechanizmy władzy i dominacji nad słabszymi - to temat przewodni w malarskiej refleksji Dziedzica. Obydwoje pracują z czymś, co Marianne Hirsch, literaturoznawczyni i pisarka, nazywa postpamięcią. Hirsch postpamięć opisuje w ten sposób: "W moim rozumieniu, postpamięć od pamięci odróżnia pokoleniowy dystans, a od historii głęboka osobista więź. Postpamięć jest silną i bardzo szczególną formą pamięci właśnie dlatego, że jej relacja wobec przedmiotu czy źródła jest zapośredniczona nie poprzez wspomnienia, ale wyobraźnię i twórczość." (Żałoba i postpamięć, M. Hirsch)

Jest to pamięć dziurawa, uzupełniania na bieżąco, na potrzeby… no właśnie, na czyje potrzeby? „Wojna nigdy się nie kończy” – mówi Tomska w swoim tekście. Czemu tak mówi?

Z jej tekstem koresponduje Dziedzic pokazując obrazy, które balansują między dokumentalnym zapisem przemocy a metafizyczną opowieścią o jej korzeniach, skutkach i powtarzalności.

BIO:

Justyna Tomska – poetka, autorka tomu wierszy List do patomorfologa (2021, ZNAK) oraz scenariuszy teatralnych. Laureatka Świrszczyńskiej (2019); Poświatowskiej (2020); Młodej Poezji w ramach 9. Festiwalu Miłosza w 2020 r.; Nagrody Miasta Literatury UNESCO (2021). Za List nominowana do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ (2022). Publikowała w „Polityce”, „Wysokich Obcasach”, „Przekroju”, „Liberté”, „Czasie Literatury”, „Helikopterze”, „ArtPapierze”, "Suburbiach". www.justynatomska.com

Łukasz Dziedzic (ur. 1977) – artysta audiowizualny, muzyk, malarz i kurator sztuki. W latach 2004-2022 współprowadził Galerię Szara, od 2023 współtworzy artist-run space Oblatów4 w Katowicach. Pracuje z medium malarstwa, odnajdując w tej tradycyjnej technice możliwość przepracowywania drażniących i niewygodnych tematów. W swoich projektach odwołuje się do problematyki cielesności, seksualności, emocji, bliskich relacji, momentów formujących osobowość, ale także stosunku do kraju, świata i ludzkości. Te tematy służą jako budulec do tworzenia nowego uniwersum. Przenikają się w formie luźnego wizualnego notatnika, w którym mieszają się szczegóły z życia, sceny odwołujące się do historii kultury, sztuki, obrazy inspirowane zdjęciami z gazet, rodzinnych albumów, fotkami z iPhone’a, zbiorami z Internetu czy snami. Jego prace były prezentowane m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, MWW Muzeum Współczesne Wrocław, Galeria Entrance w Pradze czy na Supermarket Art Fair w Sztokholmie. Stypendysta MKiDN (2020), Województwa Śląskiego (2024), wyróżniony wraz z Joanną Rzepką w 2013 roku nominacją do nagrody „Kulturysta Roku” radiowej Trójki. www.lukaszdziedzic.pl

*** Czytelny Obraz – nowy cykl wystaw w Galerii EL

"Nie kończy się" to pierwsza wystawa otwierająca nowy cykl kuratorski "Czytelny Obraz", zainicjowany przez Emilię Orzechowską w Galerii EL. Projekt opiera się na współpracy duetów artystycznych: twórców i twórczyń wizualnych z artystami i artystkami słowa – pisarzami, poetkami, dramaturgami. Celem cyklu jest stworzenie przestrzeni, w której obraz i słowo funkcjonują na równych prawach, uzupełniając się i wchodząc w dynamiczny, twórczy dialog. "Czytelny Obraz" to eksperyment kuratorski, który zakłada symbiotyczność i spójność ekspozycji – tekst nie tylko towarzyszy obrazom, ale również materializuje się w przestrzeni wystawy, stając się jej integralną częścią.

W 2025 roku planowane są dwie wystawy w ramach cyklu:

24.07–07.09.2025: "Nie kończy się" - wystawa malarza Łukasza Dziedzica i poetki, dramaturżki Justyny Tomskiej, kuratorowana przez Emilię Orzechowską.

14.08–12.10.2025: „módlmy się!” autorstwa artystki wizualnej Zuzy Dolegi we współpracy z pisarzem Mariuszem Szczygłem, kuratorowana przez Emilię Orzechowsk