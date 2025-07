Wyspa Estyjska się wypełnia

Sztuczna wyspa na Zatoce Wiślanej nieustannie rośnie. Jej aktualne wypełnienie osiągnęło już 20 proc., o czym pisze wp.pl.

- Na skutek przekopu przez Mierzeję Wiślaną, przy polskim wybrzeżu formuje się nowa, sztuczna wyspa. Na jej powierzchnię trafia urobek z prac czerpalnych i pogłębiania kanału. Wyspa, wypełniona już w 20 proc., ma stać się rajem dla ptaków – pisze Amanda Grzmiel dla Wirtualnej Polski.

Autorka podkreśla, że do zasypu grobli ma zostać użyte milion ton piasku, a do jej budowy użyto ok. 140 tys. ton kamienia hydrotechnicznego.

Budowa wyspy rozpoczęła się w 2019 roku, jej docelowa powierzchnia ma wynosić 200 ha. Po zakończeniu budowy, planowanym na 2034, będzie pełnić funkcję ostoi przyrody. Jest zlokalizowana około 2,5 km od brzegu Mierzei Wiślanej, na wysokości Przebrna.

Wyładunek urobku przy wyspie pokazuje na swoim kanale youtuber Tom, nagranie tutaj.

