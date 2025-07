Chcą zmian na linii 11

Radni Jolanta Lisewska i Michał Rutkowski (klub radnych PiS) w swojej interpelacji przypominają, że „jedenastka” obsługuje Rubno, Nowakowo i Stagniewo, jedzie na cmentarze, do szpitala czy pod dworzec kolejowy. To bardzo rozbudowana trasa.

Kierują też do władz miasta szereg pytań: o możliwość skrócenia części kursów na Dębicę, o zwiększenie częstotliwości kursów zwłaszcza w godzinach 10-13, o ewentualne przywrócenie linii 22 lub 23, „aby skrócić podróż mieszkańców Zawady na cmentarz Dębica, pomimo funkcjonowania linii C”.

Na interpelację odpowiedział prezydent Michał Missan. Podkreśla, że jednym z postulatów zgłaszanych w konsultacjach dotyczących komunikacji miejskiej była zmiana przebiegu linii nr 11, tak by zapewniała dojazd do ważniejszych obiektów w mieście w tym dworca, Szpitala Miejskiego i cmentarzy. Po konsultacjach opracowano raport, który posłużył przygotowaniu zmian.

- Zmiany te obejmowały m.in. przebieg linii nr 11, która została znacznie wydłużona przy jednoczesnej likwidacji linii nr 22 i 23, których trasy pokrywały się z tą linią. Jednocześnie na linii nr 11 zwiększona została obsada taborowa. Nowy przebieg linii nr 11 pozwala mieszkańcom Zawady dojechać bezpośrednio do dworca (korzysta z tego około 120 osób dziennie) i do Szpitala Miejskiego przy ul. Żeromskiego (korzysta z tego około 60 osób dziennie). Nowa linia nr 11 pozwala mieszkańcom Stagniewa oraz mieszkańcom nowych osiedli przy ul. Łęczyckiej i Osiedla za Politechniką dojechać bezpośrednio do dworca i w północne rejony miasta. Poprawiło się też skomunikowanie dworca z Dębicą – 39 kursów zamiast 20 wykonywanych przez autobusy linii nr 23 – wskazuje prezydent Elbląga.