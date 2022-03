Nie wiedziałem, że jestem gwiazdą - wystawa w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę Adrianny Leszczyńskiej – elblążanki, absolwentki ASP w Gdańsku, a wcześniej Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Wystawa o tytule "Nie wiedziałem, że jestem gwiazdą" zaprezentowana zostanie na emporach.

Na pierwszej tegorocznej wystawie z cyklu Elbląg Plastyczny zobaczymy obrazy Adrianny Leszczyńskiej, które składają się na serię prac pn.: Nie wiedziałem, że jestem gwiazdą. Część z nich artystka namalowała w ramach swojej pracy dyplomowej, część - powstała później. Najnowszy obraz powstał w lutym 2022 roku, z myślą o wystawie w Galerii EL.

Tematem prac są koty. Nie są to jednak przypadkowe zwierzęta. Każda z zaprezentowanych na wystawie „postaci” to faktycznie istniejące koty, które posiadają swoje profile na Instagramie. A popularność poszczególnych kanałów niejednokrotnie osiąga wielomilionowe grono obserwujących. Mamy więc do czynienia z PRAWDZIWYMI GWIAZDAMI solcialmediów. Nieświadome swojego gwiazdorstwa koty w mediach bardzo często przestawiane są w spersonifikowanych pozach (np.: spoglądanie w lustro) bądź scenach znanych z kultury popularnej. Podobnie na obrazach przedstawia je Adrianna Leszczyńska. Artystka mówi wprost, że jej intencją jest aby te obrazy wpływały na odbiorcę w podobny sposób jak zdjęcia i filmiki z Internetu. Mają odbiorcę oderwać od dnia codziennego, rozbawić, wprawić w pozytywny nastrój. Różnica polega na tym, że obrazu na ścianie nie „zrolujemy” jak kolejnego zdjęcia w Internecie. Obraz pozostanie z nami tak długo, jak długo będzie wisiał na naszej ścianie.

Adrianna Leszczyńska – elblążanka, ukończyła wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Absolwentka Liceum Sztuk Pięknych w Gronowie Górnym. Maluje to, z czym ma do czynienia na co dzień. Początkowo były to martwe natury, potem - portrety, codzienne czynności. Aktualnie w swoich pracach skupia się na zwierzętach, zafascynowana i zainspirowana szczególnie kotami i psami.

Wernisaż wystawy: 17 marca, godz. 18.00

Oprowadzenie kuratorskie: 17 marca, godz. 17.00

Wystawa potrwa do 24 kwietnia

Kuratorka: Joanna Mierzejewska