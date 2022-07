Niech Moc będzie z elblążanami (Gwiezdne wojny w Elblągu, część 10)

Stało się. Po roku gwiezdnowojenna wystawa grupy Yavin wróciła do Ratusza Staromiejskiego, a Elbląg znów stał się ambasadą odległej galaktyki. Zobacz zdjęcia.

"Wyczuwam zakłócenia Mocy"

Do grupy Yavin należą elblążanie Adam Kulesza, jego brat Marek Kulesza z żoną Katarzyną Anuszewisz-Kuleszą oraz ostrołęczanin Bernard Szukiel. Kolejny raz pokazali statki, postaci i miejsca z uniwersum George'a Lucasa, które przez lata z powodzeniem odzwierciedlają jako modelarze. Ratusz Staromiejski przy okazji ich wystawy ponownie odwiedzili cosplayerzy, którzy wcielili się w bohaterów reprezentujących Jasną i Ciemną Stronę Mocy. Chętnych na spotkanie z Gwiezdnymi wojnami w Elblągu nie brakowało...

- Ten wasz uśmiech to jest największa nagroda - tak zwrócił się do elblążan i przyjezdnych Marek Kulesza z grupy Yavin podczas otwarcia wystawy.

- Jest nam niezmiernie miło, że jesteśmy z wystawą w naszym mieście - przyznał Adam Kulesza. Zachęcał do oglądania i do zadawania pytań o poszczególne prace

Rzut oka na zgromadzonych w Ratuszu Staromiejskim wystarczyć może za dowód, że Gwiezdne wojny łączą pokolenia. Młodsi i starsi oglądali niezwykłe modele, robili fotki, walczyli na miecze świetlne... Można zakładać, że wielu z nich na gwiezdnowojenną wystawę jeszcze w najbliższych tygodniach wróci, podobnie było w zeszłoroczne wakacje.

"Moc zawsze będzie z tobą"

Nie zadzieraj z Sithami. Fot. Anna Dembińska

Warto odnotować, że podczas tegorocznego otwarcia wystawy grupy Yavin więcej mówiło się o regularnym pokazywaniu jej modeli w Elblągu.

- Jest mi niezmiernie miło, że mogę otworzyć tę wystawę, która, mam nadzieję, na stałe, co roku będzie pokazywana w Elblągu. - mówił wiceprezydent Elbląga Michał Missan. - Chcielibyśmy rozbudowywać współpracę z grupą Yavin - zaznaczył. - Mam nadzieję, że miasto Elbląg będzie kojarzone z marką Gwiezdnych wojen, z marką grupy Yavin, a jednocześnie te dwie mocne marki będą wzmacniały markę Elbląg. Tego byśmy chcieli, mamy nadzieję, żeby ta współpraca co roku się poszerzała - dodał.

O tym, by po drugiej wystawie była trzecia, czwarta i tak dalej, mówili też sami autorzy. Bo skoro modele ciągle wędrują po wystawach w Europie, czemu nie pokazywać ich w Elblągu, gdzie większość z nich powstaje?

Wystawa w Elblągu potrwa do 21 sierpnia i będzie dostępna do oglądania codziennie w godz. 8-20. Wstęp wolny. Do prac ekipy z Yavin pokazywanych w Ratuszu Staromiejskim wkrótce wrócimy w obszerniejszym materiale.