niePejzaż w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę, niePejzaż Nikoli Kubisiak.

Galeria Laboratorium

Wernisaż: 19.12.2024, godz. 18.00

Wystawa potrwa do 23.01.2025

Kurator: Maciej Olewniczak

niePejzaż, wystawa prac Nikoli Kubisiak, absolwentki Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – tegorocznej stypendystki Prezydenta Elbląga. W przestrzeni dawnej zakrystii, obecnie Galerii Laboratorium, Nikola Kubisiak zaprezentuje obrazy przedstawiające ekspresyjne i syntetyczne krajobrazy. Jak mówi sama artystka: „Zależy mi na przekazaniu uczuć towarzyszących podczas podróży pociągiem albo spacerów, gdzie łapiemy obraz w bardzo szybki sposób, a w naszej pamięci zostają jedynie kolorystyczne plamy. Same obrazy są też, na swój sposób, pretekstem malarskim do zabawy z kompozycją, kolorem, zabiegami oraz myśleniem. Niektóre obrazy zostały namalowane na zrobionym przeze mnie podobraziu; malarstwo to dla mnie nie tylko samo malowanie, ale także początkowy proces.” Cykl prac jest kontynuacją aneksu dyplomowego w liceum plastycznym. Nikola Kubisiak obecnie studiuje malarstwo na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym.