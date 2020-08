Niepodległość oczami młodego pokolenia

W listopadzie świętować będziemy 102 rocznicę odzyskania niepodległości. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu realizując projekt „Nieodległa Niepodległa” chce, aby radość płynąca z odzyskania przez Polskę wolności była także udziałem młodego pokolenia. Dlatego też, zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym.

Mamy nadzieję, że konkurs przełoży się na jeszcze większe uświadomienie dzieciom i młodzieży wagi odzyskania niepodległości przez Polskę. Będzie to także doskonała okazja do promocji obchodów Święta Niepodległości oraz stworzenie okazji do indywidualnych działań rozbudzających kreatywność uczestników.

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie rysunku (wielkości A3) przedstawiającego własne wyobrażenie o pojęciu „niepodległość”. Technika wykonania jest dowolna (węgiel, ołówek, tusz itp.)

Konkurs jest jednoetapowy, odbywa się w dwóch kategoriach:

- dzieci (8-12 lat)

- młodzież (13-17 lat)

Na Wasze prace czekamy do 30 września. Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane. Wyniki zostaną opublikowane najpóźniej do 15 października 2020.

Wybrane prace zostaną wystawione na wydarzeniu podsumowującym projekt - "Historiada"