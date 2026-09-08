Niezwykłe odkrycie. Zaginiona Madonna w Elblągu

Niemiecki artysta namalował go w 1942 roku, po czym ślad po nim zaginął. Okazało się, że przez lata obraz znajdował się tuż obok nas... w elbląskim seminarium.

W 1942 roku niemiecki malarz, rysownik i ilustrator stworzył niezwykłe płótno. Artysta był samoukiem, który w swojej twórczości inspirował się dawnymi mistrzami z Niemiec i Niderlandów. Cechą charakterystyczną jego prac było przedstawianie scen biblijnych w realiach lokalnych krajobrazów. Taka jest też „Matka Boska Malborska”, na której autor uwiecznił Maryję z Dzieciątkiem na tle malborskiego zamku oraz rzeki Nogat.

Mieszkańcy Malborka długo nie cieszyli się tym obrazem, bo po wojnie słuch po nim zaginął. Zostało jedynie kiepskiej jakości zdjęcie, na podstawie którego przez lata próbowano odnaleźć dzieło. Odnaleziono je całkiem niedawno w... zakrystii Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. Gdzie zaginiony obraz znajdowało się tuż po 1945 roku – tego nadal nie wiadomo.

– Przez przypadek na jednej z konferencji w Muzeum Zamkowym w Malborku, poświęconej Matce Bożej, ksiądz rektor elbląskiego seminarium rozdawał zdjęcia obrazu – mówił Tomasz Agejczyk, dyrektor Muzeum Miasta Malborka, podczas prezentacji dzieła dla Radia Malbork. – Okazało się, że ksiądz ten obraz widział codziennie w zakrystii Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. Nie możemy dopisać historii, czy został skradziony czy nie. Gdybyśmy dokładnie wiedzieli, w którym kościele wisiał i jak został przekazany do Elbląga, wtedy moglibyśmy wysuwać hipotezy. Dziś wiemy tylko, że w niewyjaśnionych okolicznościach znalazł się w Elblągu. Od kogo, gdzie przeleżał, gdzie wisiał po 1945 roku – tego nie wiemy.

Przypomnijmy, że elbląskie seminarium zostało utworzone 1 października 1992 r., po powstaniu diecezji elbląskiej. Wcześniej budynki zajmowała Elbląska Spółdzielnia Niewidomych „Elsin” i katolicka szkoła podstawowa św. Mikołaja.

Co ciekawe, Hans Franke jest też autorem obrazu „Madonna nad Zalewem Wiślanym”.

„W swojej sztuce sakralnej Franke konsekwentnie budował pomost między mistycyzmem a krajobrazem małych ojczyzn: w obrazie „Madonna nad Zalewem Wiślanym” (obecnie w Münster) przedstawił Maryję jako Meeresstern („Gwiazdę Morza”) niosącą spokój wśród łodzi rybackich, w dziele „Madonna z Schwarzwaldu” (1939) umieścił postać Matki Bożej przy pniu jodły, a w wielkim ołtarzu dla Kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego w Feldbergu (1930) zinterpretował sceny biblijne w realiach szwarcwaldzkiego krajobrazu i wiejskiej zagrody” – czytamy w mediach społecznościowych Muzeum Miasta Malborka.

Do Muzeum Miasta Malborka obraz "Matka Boska Malborska" trafił jako depozyt na minimum pięć lat, gdzie jest już udostępniony dla zwiedzających.