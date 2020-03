"Nikt się nie dowie", czyli Agnieszka Pietrzyk znowu na fali

Agnieszki Pietrzyk nie trzeba chyba przedstawiać nikomu. Niedługo, bo już 25 marca, na rynku pojawi się jej kolejna książka pt. "Nikt się nie dowie". Akcja rozgrywa się nad morzem, niedaleko Elbląga. Autorka obiecuje, że do samego końca będzie trzymać w napięciu. O swoim "nowym dziecku" dzieli się z nami, jednak jak zwykle, niewiele chce zdradzić. O tym, co się stało z żoną głównego bohatera, dowiemy się sami, na kartach najnowszego kryminału elblążanki.

Dominika Kiejdo: Pomyśl, że Twoja ostatnia książka pt. "Zostań w domu" wpisałaby się w tło dzisiejszych wydarzeń! A może były to słowa prorocze?

- "Zostań w domu" nawiązywało do największego zagrożenia naszych czasów, a mianowicie do terroryzmu i pod tym względem tytuł nie był proroczy, bo rzeczywistość okazała się bardziej przewrotna i zafundowała nam niebezpieczniejszego wroga, z którym trudniej się walczy, można się jedynie bronić, zostając w domu.

- Ostatnia książka była książką elbląską. Akcja rozgrywała się w bloku na Zawadzie. Najnowsza rozpoczyna się nad morzem. Czy znajdziemy w niej również wątki elbląskie? Czy może raczej chciałaś trochę odpocząć od Elbląga i znaleźć inne, może ciekawsze tło?

- Przy poprzednich czterech książkach zdecydowałam się na Elbląg jako miejsce akcji. To był dobry wybór. Z przyjemnością prowadziłam moich bohaterów po elbląskich ulicach. Ale od wszystkiego trzeba odpocząć, tym bardziej, że napisanie "Zostań w domu" wymagało ode mnie sporej koncentracji. Miałam ochotę stworzyć coś zupełnie innego, coś z lżejszym ciężarem fabularnym i zarazem umieścić akcję w nowym otoczeniu. Wybrałam Mierzeję Wiślaną z Kątami Rybackimi w roli głównej, tam mieszkają bohaterowie "Nikt się nie dowie". Literackiej więzi z Elblągiem nie zerwałam jednak całkowicie, bo w moim najnowszym kryminale fabuła zahacza też o nasze miasto.

- Bohaterami książki jest rodzina Rottmanów. Brzmi jakoś mało po polsku. Czy są to obcokrajowcy?

-To polska rodzina. A dlaczego zdecydowałam się na nazwisko Rottman? Bo Borys Rottman to dobre imię i nazwisko dla pisarza, a właśnie tę profesję wykonuje główny bohater.

- I właśnie ten bohater odnajduje ciało swojej żony pod tarasem ich nadmorskiego domu. Tak zaczyna się opis do Twojej najnowszej książki. Mamy do czynienia z morderstwem?

- Tego właśnie dotyczy zagadka kryminalna. Co to było? Morderstwo? Samobójstwo? A może nieszczęśliwy wypadek? Ginie młoda kobieta, Malwina Rottman, żona słynnego autora kryminałów i matka dwójki dzieci. Czy ktoś miał powód, żeby ją zepchnąć z tarasu? Czy coś ją przekonało do tego, aby skoczyć? A może po prostu nie zachowała należytej ostrożności. Niezależne od siebie osoby próbują ustalić, jaka jest prawda.

- Borys jest pisarzem kryminałów. Co możesz nam o nim jeszcze powiedzieć?

- Borys jest pisarzem kryminałów, mężem ofiary, kochającym ojcem i człowiekiem, który coś ukrywa.

- Co możesz zdradzić o innych bohaterach powieści?

- Słowem, które najbardziej identyfikuje moich bohaterów jest "kłamstwo". Oszukują samych siebie i innych, a nie są to kłamstwa banalne, lecz dobrze przemyślane, przygotowane w najdrobniejszych szczegółach. Większość moich bohaterów ma coś do ukrycia, ale pojawiają się też tacy, których intencje są szczere.

- Czy ta książka jest typowym kryminałem? Czy może powieścią sensacyjną?

- "Nikt się nie dowie" nie jest kryminałem policyjnym czy prokuratorskim. Owszem funkcjonariusze prowadzą śledztwo, ale to nie policjant jest głównym bohaterem, nie jego śladem podąża czytelnik. W powieści pojawiają się inne osoby, które też próbują ustalić, co się stało w domu Rottmanów. Prawdę o śmierci Malwiny, a także o jej życiu i rodzinie poznajemy więc z różnych relacji. Myślę, że moją najnowszą powieść można określić jako thriller z wątkiem kryminalnym.

- Czy akcja tej książki będzie równie zawiła jak akcja Twoich wcześniejszych kryminałów?

- Akcja jest zawiła, bo oprócz głównego wątku, czyli śmierci Malwiny, pojawiają się też poboczne wątki, równie istotne i powiązane z główną zagadką kryminalną. Uważam, że to fabuła trzyma czytelnika przy książce, dlatego zawsze staram się, żeby była intrygująca. Wydaje mi się jednak, że w "Nikt się nie dowie" postacie, ich zagmatwana psychika i tajemnice mogą przyciągać bardziej niż sama akcja. Może być tak, że po przeczytaniu powieści czytelnik będzie bardziej pamiętał bohaterów a nie fabułę.

- Tytuł "Nikt się nie dowie", od razu nasuwa mi na myśl "Nie mów nikomu" braci Sekielskich. Takie było moje pierwsze skojarzenie. Jednak tematyka jest pewnie inna. Opowiedz mi kilka słów o tytule. Skąd taki tytuł? I czy powstał przed napisaniem książki, w trakcie jej pisania, czy może już po napisaniu?

- W czasie pisania posługiwałam się roboczym tytułem: "Autor". Ten tytuł odnosił się do głównego bohatera Borysa Rottmana autora powieści kryminalnych. Potem wydawnictwo zaproponowało mi tytuł: "Nikt się nie dowie". Od razu mi się spodobał. Przyznaję, że pasuje do mojej historii. A jeśli chodzi o skojarzenia "Nikt się nie dowie" z "Nie mów nikomu", to obie pozycje łączy fakt ukrywania jakiejś tajemnicy, przy czym w filmie Sekielskich do ukrywania tajemnicy zostały zmuszone ofiary. A jak jest w mojej książce? Żeby się dowiedzieć, trzeba przeczytać.

- A teraz pytanie, które zadaję Ci chyba za każdym razem, gdy się spotykamy. Nad czym pracujesz teraz?

- Teraz pracuję nad kolejnym elbląskim kryminałem. Akcja będzie się toczyła nad jeziorem Drużno i to tyle mogę na razie zdradzić.

- Gdzie można kupić Twoją najnowszą książkę?

- Książkę będzie można nabyć w elbląskich księgarniach, gdy zostaną otwarte oraz w księgarniach internetowych. Planowane jest także spotkanie autorskie, gdy tylko sytuacja związana z koronawirusem się uspokoi. Wtedy też przekażę redakcji portEl moją najnowszą książkę na konkurs.