Noc Bibliotek w nowej siedzibie. Biblioteka Pedagogiczna zaprasza na wieczór pełen atrakcji

Spotkanie autorskie, warsztaty kreatywne, seans filmowy i wirtualna rzeczywistość – to atrakcje przygotowane na Noc Bibliotek, która odbędzie się 16 października w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu. To propozycja na wieczór pełen inspiracji, wspólnej zabawy i odkrywania biblioteki z nieco innej strony.

Tegoroczna Noc Bibliotek odbywa się pod hasłem „Biblioteka (się) sprawdza” i zachęca do odkrywania bibliotek jako miejsc spotkań, kultury, twórczości i wspólnego spędzania czasu. To kolejna okazja, by odwiedzić Bibliotekę Pedagogiczną w nowej lokalizacji i przekonać się, jak wiele dzieje się poza tradycyjnym wypożyczaniem książek.

W programie wydarzenia znalazło się spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan poświęcone książce „Dalida o sobie”. Uczestnicy będą mogli również wziąć udział w warsztatach, podczas których wykonają własne zakładki i breloki książkowe, obejrzeć film „Ronja, córka zbójnika” oraz wypróbować gogle VR i poznać możliwości wirtualnej rzeczywistości.

Zapraszamy do udziału rodziny, przyjaciół i wszystkich zainteresowanych literaturą, filmem oraz nowymi technologiami. Spędźmy ten wieczór razem!

Noc Bibliotek 2026

Data: 16 października 2026 r. (piątek)

16 października 2026 r. (piątek) Godziny: 18:00–21:00

18:00–21:00 Miejsce: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu, ul. Saperów 14F

Informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej Biblioteki: https://wmbp.edu.pl/