Noc Muzeów już w tę sobotę

W sobotę (13 maja) obchodzimy Europejską Noc Muzeów. To szczególny dzień (i noc), kiedy muzea, galerie i teatry są czynne dłużej niż zwykle. Tegoroczne obchody tego wydarzenia w elbląskim Muzeum Archeologiczno – Historycznym odbędą się w dwóch turach, a pierwszą zaplanowano właśnie na najbliższą sobotę.

Tego dnia muzeum będzie czynne od godziny 14.00 do 22.00. Będzie można zwiedzić wszystkie wystawy, a za bilet wstępu zwiedzający zapłacą jedynie 5 złotych. Na każdej wystawie będzie obecny pracownik muzeum, który udzieli informacji dotyczących ekspozycji. Warto przypomnieć, że w dwóch budynkach muzeum, Podzamczu i Gimnazjum, ulokowanych jest kilkanaście stałych i czasowych wystaw prezentujących kulturowe i historyczne dziedzictwo Elbląga i okolic. Obejmują one okres od czasów obecności starogermańskich plemion Gotów na naszych terenach, przez osadę wikińską Truso, aż do czasów II Wojny Światowej i powojennych wspomnień mieszkańców naszego miasta. Tematyka wystaw czasowych także zachęca do odwiedzin muzeum. Obecnie prezentowana jest współczesna sztuka Meksyku i ekspozycja szczątków mieszkańców Pruszcza Gdańskiego sprzed prawie dwóch tysięcy lat.

Właściwe obchody Nocy Muzeów odbędą się 16 września pod hasłem „Przewrót Kopernikański”. Temat wydarzenia nawiązuje do tegorocznych obchodów 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Specjalnie na tę okazję otwarta będzie wystawa „Przy stole z Kopernikiem”, a wśród atrakcji znajdą się pokazy rekonstrukcyjne, zajęcia warsztatowe, wykłady i prezentacje.

Zapraszamy do odwiedzin muzeum w sobotę 13 maja w godzinach 14.00 – 22.00. Wstęp na wszystkie wystawy w promocyjnej cenie 5 złotych.