Noc Muzeów wirtualnie

Elbląskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne od lat uczestniczy w Europejskiej Nocy Muzeów. Jest to cykliczna impreza polegająca na udostępnianiu instytucji kultury w wybranym dniu w godzinach nocnych. Zazwyczaj w ten wyjątkowy wieczór ożywały muzealne ekspozycje, a na zwiedzających czekały liczne niespodzianki, warsztaty czy animacje. Niestety, już drugi rok z rzędu panujące zagrożenie epidemiczne uniemożliwiło zorganizowanie tego wydarzenia w tradycyjny sposób.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia Muzeum nie ma możliwości zapewnienia wszystkim chętnym udziału w imprezie na terenie instytucji. Dlatego korzystając z Internetu przedstawi swoje zbiory oraz przygotowane specjalnie na tę okazję pokazy.

Temat tegorocznego wydarzenia: Truso – legenda odkryta, przypomina o obchodzonej w tym roku 40-tej rocznicy odkrycia osady. Zaplanowane atrakcje będą zatem nawiązywały do wieloletnich badań osady oraz zwyczajów zamieszkujących ją Wikingów. Imprezę rozpocznie jedyna atrakcja rzeczywista, nie wirtualna: organizowany przez elbląskie PTTK rajd rowerowy do Truso. Na miejscu na uczestników będzie czekał odkrywca osady, dr Marek F. Jagodziński. Rajd rozpocznie się o godzinie 10.00 przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11, pod budynkiem Muzeum i potrwa łącznie ok. 4 godziny. Ze względu na obowiązujące obostrzenia liczba uczestników wydarzenia będzie ograniczona do 30 osób (obowiązuje kolejność zgłoszeń). Zgłoszenia będą przyjmowane mailowo na adres muzeumel@elblag.com.pl w formie skanu lub zdjęcia wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej.

Pozostałe atrakcje - w tym wystawa o historii badań osady, wirtualne oprowadzanie po wystawie „Truso – legenda Bałtyku”, warsztaty tkackie prowadzone przez Nigdziekolwiek, trening woja w wykonaniu Drużyny Nidhogg z Braniewa oraz filmowy przewodnik po grach wikińskich przygotowany przez Piotra Adamczyka, fascynata dawnych gier i zabaw – dostępne będą w Internecie. Bez wątpienia największą atrakcją będzie rozmowa na żywo z dr Markiem F. Jagodzińskim, podczas której każdy będzie mógł zapytać o szczegóły odkrycia i badań osady Truso.

No Muzeów rozpocznie się w najbliższą sobotę, 15 maja, o godz. 10.00. Wszystkie wirtualne atrakcje znajdziesz TU. Wydarzenie będzie można także śledzić na facebookowym profilu Muzeum.

Szczegółowy program elbląskiej Nocy Muzeów:

od 10.00 Prezentacja wystawy online „Truso – legenda odkryta. 40 lat badań osady”

10.00 – 14.00 Rajd rowerowy PTTK do Truso

17.00 – 17.30 Wirtualne oprowadzanie po wystawie „Truso – legenda Bałtyku” - dr Marek F. Jagodziński – odkrywca osady

17.45 – 18.45 Warsztaty tkackie online NA ŻYWO

18.45 – 19.15 Trening woja online

19.15 – 19.55 Filmowy przewodnik po grach wikińskich

20.00 – 21.00 Panel Q&A z dr Markiem Jagodzińskim, odkrywcą osady Truso NA ŻYWO