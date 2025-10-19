17 października Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu zorganizowała Noc Bibliotek. W ramach tej inicjatywy odbyło się m. in. spotkanie autorskie z prof. Wojciechem Maksymowiczem wokół jego książki "Inni".

- Hasłem Nocy Bibliotek jest "Do dzieła", więc będzie czas i miejsce na dzieło literackie, będzie czas na rękodzieło, dzieło plastyczne, kreatywności artystycznej, a także możliwość wejścia w dzieło poprzez cyberdzieło, tzn. włożenie okularów VR i sprawdzenie, jak jest w tej sztucznej rzeczywistości. Zachęcamy do budowania swoich emocji w strefie LEGO i do plecionkarstwa, metodą makramy będziemy tworzyć małe cudeńka. Rozpoczynamy od spotkania autorskiego - mówiła Elżbieta Mieczkowska, dyrektor WMBP, o atrakcjach przygotowanych na Noc Muzeów.

Spotkanie autorskie dotyczyło książki „Inni”. To literacki debiut Wojciecha Maksymowicza, profesora nauk medycznych, neurochirurga oraz m. in. byłego ministra zdrowia i opieki społecznej. Książka przedstawia perypetie rodziny Waldorfów podczas II wojny światowej.

Ryszard, młody prawnik, powoli przegrywa walkę z własnymi słabościami oraz brakiem akceptacji dla odmienności własnego syna. Jego brat Henryk wstępuje w szeregi Armii Krajowej. Odwaga i niezłomność mężczyzny rzucają go w sam środek dramatycznych wydarzeń. Brutalna codzienność zmusza każdego z bohaterów do podjęcia decyzji: walczyć, przetrwać za wszelką cenę czy… ocalić człowieczeństwo? - czytamy o "Innych" na stronie wydawcy książki.

Wojciech Maksymowicz podczas spotkania autorskiego, fot. TB

- Są różne typy ludzkie, niektórzy są skupieni na jakiejś specjalności i tylko tym żyją, w tym są najlepsi, ja miałem taki problem, że mnie interesowało bardzo wiele rzeczy - mówił o powodach napisania takiej książki wieloletni neurochirurg.

Pisanie określił m. in. jako formę ucieczki od przygniatającej rzeczywistości politycznej, której był częścią m. in. jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dlaczego akurat II wojna światowa? Jak podkreślił autor "Innych", urodził się 10 lat po wojnie i jej doświadczenie było nadal żywe także w jego rodzinie. Ojciec profesora, Stefan Maksymowicz, był żołnierzem AK. Istotnym motywem książki jest inność, która może wywoływać nienawiść, spotyka się z brakiem zgody otoczenia.

- Buntowałem się wewnętrznie przeciwko niedocenianiu tych innych ludzi. To jest nasza straszna słabość - nawiązywał do tytułu książki i wyjaśniał jej przesłanie autor. - Chciałbym, żeby te przesłania (zawarte w książce - red.) wzięły górę nad prymitywizmem.

- „Inni” to fascynująca saga, w której osobiste dramaty splatają się z burzliwą historią XX wieku. To przejmująca opowieść o miłości, nadziei oraz stracie, która przypomina, że nawet w najmroczniejszych czasach wolno być innym i walczyć o swoje miejsce w świecie - brzmi fragment opisu książki na stronie wydawnictwa Novae Res.

Kolejne książki autora są w drodze. Rozmowę poprowadziła Magdalena Madeja, mama adopcyjna, autorka książki „Łóżeczko, z którego wyjęłam miłość” i samorządowiec.