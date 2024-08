Nowe godziny otwarcia kasy biletowej EOK

Wszyscy melomani, którzy wybierają się do Ratusza Staromiejskiego po bilety na inaugurację Elbląskiej Orkiestry Kameralnej powinni zapoznać się z nowymi godzinami otwarcia kasy biletowej.

Nowy sezon artystyczny to również czas zmian organizacyjnych dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. W ostatnich dniach bilety na koncerty naszej Orkiestry można było nabyć wyłącznie on-line. Od 20 sierpnia kasa została ponownie otwarta, jednak o zmienionych porach. Przed wizytą w siedzibie EOK w Ratuszu Staromiejskim zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi godzinami otwarcia kasy biletowej, które przedstawiają się następująco:

Wtorek – 14:00 – 18:00

Środa – 10:00 – 14:00

Czwartek – 14:00 – 18:00

Piątek – 10:00 – 14:00

Bilety będzie można także nabyć w dniu koncertu na godzinę przed planowanym wydarzeniem w miejscu jego realizacji.

Niebawem zmieni się także lokalizacja kasy biletowej EOK, o czym również zostaną Państwo poinformowani.

Tymczasem, serdecznie zapraszamy do kasy biletowej do pokoju 301 na III piętrze w Ratuszu Staromiejskim, by nabyć bilety na zbliżający się koncert inaugurujący 18. sezon artystyczny EOK.

14.09.2024, sobota, 19:00

Inauguracja sezonu artystycznego 2024/2025

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Marek Romanowski - kontrabas

Maciej Tomasiewicz - dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

Krzysztof Dąbrowski - prowadzenie koncertu

W programie m.in. *

Einojuhani Rautavaara - Pelimannit op. 1

Ludwig van Beethoven - Symfonia nr 6 "Pastoralna" F-dur Op. 68

Giovanni Bottesini - Koncert na kontrabas i orkiestrę h-moll nr 2

Lars-Erik Larsson - Concertino na kontrabas i orkiestrę

Bilety: 60 zł normalny / 45 zł ulgowy / 30 zł studencki

Bilety online dostępne na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl.

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny oraz Strefę Tanich Biletów!

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu.